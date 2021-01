L’anno passato è stato senza dubbio sorprendente, nel senso che ha colto tutti di sorpresa. Il cinema, per esempio, ha subito gravi perdite, ma non demorde.

Con la speranza di tornare a giorni normali, in cui riempire nuovamente le sale, molti grandi produttori hanno rimandato le uscite previste per il 2020. Così, l’hype cresce ulteriormente.

Ecco di seguito i migliori film mei usciti del 2020; pellicole che i cinefili stanno ancora aspettando con trepidazione.

I migliori film usciti nel 2020: dalla commedia alla fantascienza

La seguente lista è solo una minima parte di quello che il mercato cinematografico per ora ci ha sottratto (ma che presto potremo recuperare).

Partiamo con “The French Dispatch”. Si tratta dell’ultima fatica di Wes Anderson e, a giudicare dal trailer, rispecchierà in pieno l’estetica e la poetica del regista de “I Tenembaum”. Dobbiamo aspettarci una commedia agrodolce dal cast stellare, che racconta la redazione di un eccentrico giornale (ispirato al New Yorker). L’uscita, prevista inizialmente per il febbraio 2020, è rimandata a data da destinarsi.

Passiamo alla fantascienza. Tutti gli appassionati del genere attendono con trepidazione il nuovo “Dune” di Villeneuve, remake del cult girato da Lynch. Progetto ambizioso, vuole avere più fortuna del suo predecessore (stroncato dalla critica). La nuova uscita è prevista per il primo ottobre 2021.

Più mistero per i giallisti e un nuovo cartone targato Disney

Per i giallisti, è quasi il momento di “Assassinio sul Nilo”. La pellicola è la trasposizione dell’omonimo romanzo di Agatha Christie. Il regista Kenneth Branagh (anche interprete di Hercule Poirot) aveva già adattato, con discreto successo, “Assassinio sull’Orient Express”, nel 2017. L’uscita è rimandata al 17 settembre 2021.

Chiudiamo con un cartone animato. “Raya e l’ultimo Drago” è un lungometraggio Disney che doveva uscire lo scorso novembre. Causa pandemia, il film uscirà il prossimo 2 marzo, distribuito direttamente tramite la piattaforma streaming Disney+.

Insomma, il Covid ha privato il 2020 di tanti film mozzafiato, consoliamoci pensando a un ricchissimo 2021.