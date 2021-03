La natura torna sempre alla natura. Così, dopo aver gustato un buon caffè sarebbe più giusto usare i fondi della miscela nera per concimare la terra anziché buttarli nella spazzatura. Dei numerosi usi che si possono fare dei fondi del caffè, tra l’altro, ne abbiamo parlato in un recente articolo molto apprezzato dai nostri Lettori con oltre un milione mezzo di visualizzazioni.

Oltre ai fondi del caffè, tuttavia, esistono numerosi concimanti di recupero. Allora, vediamo di seguito quali sono i migliori fertilizzanti naturali per l’orto e il giardino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Acqua di cottura

Perché buttare l’acqua di cottura della pasta quando possiamo usarla per dare da bere al nostro pezzo di terra? Ancora meglio sarebbe usare l’acqua di cottura delle verdure.

Grazie alla ricca presenza di minerali presenti nelle verdure, anche l’acqua usata per cuocerle diventa una fonte essenziale per nutrire il nostro orto.

Bucce di banana

A proposito di nutrienti indispensabili per la terra, segnaliamo le bucce di banane. Questo frutto è ricchissimo soprattutto di potassio. Per concimare le banane, sarà utile tritare le bucce in piccoli pezzi e interrarle sotto la pianta o la coltivazione desiderata.

Oltre ad essere un ottimo nutriente per la terra, le bucce di banana sono consigliate anche come repellente per i pidocchi e i parassiti che attaccano le varie parti della pianta.

Gusci d’uova

Per crescere sane e forti, le piante hanno bisogno di un altro importantissimo elemento: il carbonato di calcio.

La buona notizia è che nei gusci d’uova la sua presenza arriva oltre il 90%. I gusci sono usati in particolare per sostenere la pianta del pomodoro. A causa del peso dei suoi frutti, quest’ultima, infatti, accusa molto la forza di gravità. Di conseguenza, la pianta tende inevitabilmente verso il basso.

Usiamo i gusci delle uova per irrobustire il tronco e nutrire l’intera pianta. Inoltre, i gusci sono un ottimo ingrediente naturale utile anche per allontanare le lumache e altri animaletti che mangiano le foglie delle piante.

Acqua di cottura delle verdure, bucce di banana e gusci d’uova: questi sono alcuni tra i migliori fertilizzanti naturali per l’orto e il giardino.