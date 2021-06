Chiunque possegga un orto, oppure un giardino o semplicemente delle piante in vaso, si ritrova a combattere con un grosso nemico: gli insetti nocivi delle piante.

In genere vengono acquistati dei comuni pesticidi in grado di ucciderli, ma sappiamo che così facendo potremmo procurare un danno all’ambiente ed alla nostra salute, in quanto questi pesticidi vengono assorbiti dalle piante.

L’acquisto di questi pesticidi chimici non è l’unica soluzione, perché è possibile utilizzare degli antiparassitari naturali, ammessi ed utilizzati dall’agricoltura biologica. Essi si possono acquistare nei negozi oppure online.

Ecco i migliori ed efficaci antiparassitari naturali già pronti da acquistare per difendere le piante dell’orto e del giardino.

Questi antiparassitari naturali sono molto efficaci, uccidono gli insetti oppure li tengono lontani dalle nostre piante.

Il piretro

Questo antiparassitario è tra quelli più utilizzati in agricoltura biologica, perché svolge un azione ad ampio spettro.

Bisogna spruzzarlo sulle piante solo quando ci sono insetti dannosi.

Poiché è nocivo per le api, non usarlo quando queste sono in circolazione.

Se lo utilizziamo per i prodotti dell’orto, si consiglia di aspettare quindici giorni, prima di mangiarli.

Lo spinosad

È un prodotto consentito in agricoltura biologica, perché si estrae da un batterio contenuto nel terreno.

Non è nocivo nè per l’uomo, nè per gli animali, nè per le acque.

Utilizzarlo quando le api non sono in circolazione, perché potrebbe ucciderle.

Per l’uso occorre seguire attentamente le istruzioni, ma in genere quando ci sono delle infestazioni, si spruzza sulle piante e dopo una settimana è possibile ripetere l’operazione.

La terra di Diatomee nota anche come farina fossile, è ricavata dai sedimenti fossili delle alghe. Il colore e la consistenza sono simili a quelli della farina utilizzata in cucina.

È efficace contro molti insetti e parassiti delle piante come gli acari, le pulci, le zecche, le formiche, gli scarafaggi ecc..

La terra di Diatomee può essere usata anche in via preventiva, sia sul raccolto dell’orto che sulle piante da giardino.

Il suo potere antiparassitario rimane intatto per molto tempo. Si può applicare sia per via fogliare, che per via radicale.

Può essere usato tutte le volte che si vuole, senza mettere a rischio le proprie piante. Aspettare sempre che le piante si asciughino prima di una seconda applicazione.