Ieri l’atteso dato macro riguardante l’indice dei prezzi al consumo (CPI, consumer price index), ha fatto sobbalzare gli analisti. Il risultato, previsto ma non con un record trentennale, ha confermato un aumento dell’indice ad ottobre pari al 6,2%, livello che non si intravedeva dal 1990. Si sa che l’inflazione è il nemico principale di chi, come molti nuclei familiari, preferisce lasciare i capitali in giacenza senza investirli.

Questo perché, come è noto, erode il potere di acquisto e tende a svalutare il denaro. Non solo, ma altri numeri suggeriscono una situazione complessa e di potenziale tensione. Infatti ad aumentare non è stato solo il CPI ma anche il dato sui prezzi alla produzione. In questo caso si parla di un aumento dell’8,6% su base annua. I vertici delle maggiori Banche centrali sono convinti che il fenomeno dell’inflazione sia transitorio e che dovrebbe rientrare entro il 2022. Il problema è che per i consumatori, 12 mesi sono un tempo molto lungo. Infatti durante questo periodo, ammesso e non concesso che tutto ciò si risolva nel giro di un anno, saranno costretti a pagare di più anche solo la spesa di tutti i giorni. Per non parlare della benzina.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Per questo motivo, in un’ottica di lungo periodo e di diversificazione del portafoglio investimenti, potrebbe essere utile conoscere i migliori dividendi a Wall Street per combattere l’inflazione. Infatti i dividendi sono da sempre un ottimo strumento per proteggere ed integrare il capitale. Ovviamente si sta parlando di dividendi affidabili scelti dagli analisti di tutto il mondo.

I migliori dividendi a Wall Street per combattere l’inflazione

Da BofA Securities, ad esempio, suggeriscono un buy per Agnico Eagle Mines, azienda attiva nell’estrazione aurifera, anche grazie al suo dividendo del 2,60%. Nel momento in cui l’inflazione avanza, è l’oro uno dei primi asset ad essere rivalutato. In questo caso il target price fissato da BofA per le azioni è di 67 dollari su quotazioni che superano di poco i 57. Chi invece, ha un approccio conservativo verso gli investimenti potrebbe preferire un altro settore, quello delle utility. In questo caso il consiglio di acquisto, sempre dagli analisti di BofA, è su Southern Company. A suo vantaggio, oltre il settore da sempre visto come una roccaforte in caso di incertezza sui mercati, c’è anche il dividendo al 4,22%. Per le azioni il target price fissato è di 69 dollari.