Non vediamo l’ora di distenderci sulla sabbia calda e fare un ristoratore bagno a mare. E perché non accettare un giro in barca o sul pedalò? E il nostro cellulare sarà sempre lì pronto a scattare delle stupende foto ricordo. Ma nel frattempo dobbiamo cercare di non rovinarlo. Infatti, sabbia, salsedine, sole e calore, a contatto col cellulare possono romperlo.

Per questa ragione la Redazione di PdB racchiude in questo articolo una breve guida dei migliori consigli per proteggere il cellulare da mare e calore in spiaggia ma anche in piscina. Ecco tutte le precauzioni da prendere e come pulire lo smartphone dopo aver trascorso tutta la giornata al mare.

Copertine anti acqua e qualcosa di più economico

Tutti i dispositivi elettronici soffrono il calore e si surriscaldano facilmente. Ovviamente in estate questo problema si aggrava. Bastano pochi minuti al sole e si rischia di buttare il cellulare. Per questo motivo la prima cosa da fare quando andiamo in spiaggia è avere un luogo all’ombra dove lasciare il telefono. Se dobbiamo usarlo al sole, non facciamolo per un tempo prolungato e non pensiamo che metterlo accanto alla borsa frigo aiuterà a raffreddarlo.

Per la sabbia e la salsedine esistono in commercio delle custodie protettive che permettono l’uso dello smartphone anche con le mani umide o fatte di crema. Addirittura alcune permettono di immergere il cellulare per scattare foto subacquee. È comunque sempre meglio non rischiare che la custodia lasci entrare delle goccioline perché sarebbe un danno irreparabile.

Se invece si vuole risparmiare, basterà acquistare una pochette trasparente da mare con una cerniera. Custodiamo all’interno tutti gli oggetti che vogliamo proteggere da acqua salata, crema, cloro, sabbia e sporco. Sarà utile anche per proteggere il cellulare da qualche furbetto che pensa di accaparrarselo trovandolo incustodito sul telo mare.

I migliori consigli per proteggere il cellulare da mare e calore in spiaggia

Tornati a casa dopo una lunga giornata a mare o in piscina, la pratica più sicura è pulire il cellulare. Leviamo tutte le cover e le copertine e usiamo un panno in microfibra da passare su tutta la superficie. Esistono anche delle salviette apposite per display. Controlliamo che non ci siano granelli di sabbia nelle fessure dell’attacco delle cuffie, né della presa del caricatore. Se necessario soffiamo all’interno per rimuovere lo sporco.