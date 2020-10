I buoni fruttiferi postali sono uno dei prodotti maggiormente apprezzati dagli italiani. Con la stessa tassazione agevolata dei titoli di Stato, cioè il 12,5%, se ne può richiedere in qualsiasi momento il rimborso. E non hanno costi di sottoscrizione e di rimborso, salvo gli oneri fiscali. Come dovrebbero sapere anche i muri, sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti. Garantiti dallo Stato, come i titoli di Stato, appunto, sono anche esenti dall’imposta di successione. Ma quali sono i migliori buoni fruttiferi postali come rendimento a inizio ottobre 2020?

A inizio di questo mese i tassi non sono cambiati. Sono gli stessi di settembre. Anzi, per la precisione, di luglio, a metà mese. Quando c’è stata una (ovvia) variazione al ribasso. Tre, in particolar modo, continuano ad essere i più apprezzati. Anche perché sono quelli che danno un maggior rendimento. Si tratta del 4×4, del 3×4 e del Soluzione Eredità.

I migliori buoni fruttiferi postali come rendimento a inizio ottobre 2020

I 4×4 hanno durata massima di 16 anni. Quindi sono adatti per chi investe, come dovrebbe essere, per il lungo periodo. Gli interessi maturano ogni 4 anni. Ma, come detto, è possibile richiedere il rimborso in anticipo. I rendimenti lordi effettivi sono i seguenti. Dopo il quarto anno lo 0,20%. Invece dopo l’ottavo lo 0,40%. Dopo il dodicesimo lo 0,75% e dopo il sedicesimo anno l’1,25%.

I 3×4 hanno durata massima, invece, di 12 anni. Anch’essi sono per il lungo termine, quindi. Gli interessi, però, come dice il nome, non maturano ogni 4 anni, ma ogni 3. Come i 4×4, se si chiede il rimborso prima della prima distribuzione degli interessi si recupera tutto, tranne gli interessi stessi, ovviamente. I rendimenti lordi effettivi sono quelli che seguono. Dopo tre anni lo 0,10%, dopo sei lo 0,20%, dopo nove anni lo 0,50% e, infine, dopo dodici anni dell’1%.

L’ultimo prodotto, il Soluzione Eredità, è un po’ particolare. E’ solo per chi ha un procedimento di successione concluso con le Poste. Il prodotto è sottoscrivibile entro 6 mesi dalla conclusione del procedimento di successione. Il rendimento è ottenibile alla fine dei 4 anni. Rimborso con anticipo ottenibile come gli altri, quindi senza interessi. Il rendimento lordo effettivo, alla fine dei 4 anni, è dell’1%.