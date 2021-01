Che sia bianco o nero, ecco i migliori abbinamenti da veri chef per il tartufo in cucina. Al riguardo c’è infatti da dire che spesso il tartufo viene abbinato a tanti primi piatti. Ed in particolare alla pasta all’uovo ed ai secondi di carne che sono a base di cacciagione. Ma anche ai brasati ed alle scaloppine.

Ma in realtà il tartufo è così versatile che si può abbinare pure a tante altre ricette. Come, per esempio, le crepes al tartufo e la crema di fagioli al tartufo, ma anche come piatto di lusso alternativo alle uova al tegamino, ovverosia preparando le cosiddette uova in cocotte al tartufo nero.

Ecco i migliori abbinamenti da veri chef per il tartufo in cucina, dalle crepes alle uova

Crepes al tartufo: preparate le crepes, queste si possono guarnire con delle fette sottili di tartufo insaporite nel burro fuso. Per poi scaldare le crepes farcite nel forno statico dopo averle spolverate esternamente con il formaggio parmigiano grattugiato al momento. In questo modo le crepes al tartufo saranno davvero irresistibili al palato.

Crema di fagioli al tartufo: per la preparazione di una vera e propria vellutata di lusso, basterà guarnire i fagioli caldi ridotti in crema con delle lamelle di tartufo. E poi, anche in questo caso, la spolverata abbondante di formaggio parmigiano grattugiato al momento è d’obbligo. In questo modo la ricetta tipica di un piatto contadino si trasformerà in una pietanza degna di un re.

Uova in cocotte al tartufo nero: in una terrina imburrata si mette la besciamella e poi un uovo sgusciato evitando che il tuorlo si rompa. Per poi aggiungere il sale ed il pepe, scaglie di tartufo nero e formaggio che è stato precedentemente tagliato a listarelle. La preparazione si completa con fiocchetti di burro, per poi coprire la cocotte con un foglio di carta da forno, e cuocere al forno a bagnomaria giusto per dieci minuti.