Probabilmente in molti abbiamo notato che gli asciugamani del bagno hanno breve vita, pur avendo acquistato quelli di ottima qualità.

Ogni volta che li usiamo notiamo che non sono più morbidi e assorbono meno acqua.

Magari asciugando il viso, dopo averlo lavato, sentiamo anche un odore poco gradevole di umido.

Questo inconveniente accade perché molti di noi non li lavano nel modo corretto.

Se si usa troppo detersivo gli asciugamani tendono a indurirsi e le sue tracce restano tra le fibre del tessuto.

L’ammorbidente rende il tessuto più secco perché non viene completamente eliminato.

In questo articolo spieghiamo, quali sono i metodi semplici ed economici per far ritornare i nostri asciugamani morbidi e assorbenti come appena comprati.

Anche se non proprio vecchi potremmo decidere di buttarli nella spazzatura.

Attenzione, perché esistono alcuni semplici trucchetti che potrebbero fare allungare la vita ai nostri asciugamani ed evitare di acquistarne altri.

Ecco i metodi semplici ed economici per far ritornare i nostri asciugamani morbidi e assorbenti come appena comprati

Per non avere quella spiacevole sensazione di asciugare il viso con una spugna ruvida, dobbiamo innanzitutto evitare di caricare troppo la lavatrice, e usare detersivi delicati.

In alcune aree geografiche l’acqua è piena di calcare e durante il lavaggio questo penetra nei tessuti rendendoli duri.

Per risolvere questo inconveniente, l’ideale sarebbe acquistare un addolcitore d’acqua domestico.

Un trucchetto molto semplice e veloce è aggiungere del sale grosso durante il lavaggio in lavatrice. Questo aiuta ad addolcire l’acqua.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ecco come fare:

versare 300 grammi di sale grosso in una ciotola di plastica resistente al calore e inserirla nel cestello della lavatrice. Impostare il programma a 60 gradi e procedere con il lavaggio.

Anche l’utilizzo del tè verde si è dimostrato molto efficace per ammorbidire e mantenere la delicatezza della spugna. Aggiungere il tè verde durante il lavaggio a mano degli asciugamani.