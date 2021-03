Con l’arrivo della primavera, e dopo aver indossato capi pesanti durante l’inverno, si avverte la necessità di essere più libere e di poter scoprire delle gambe belle e senza imperfezioni.

Se si soffre di vene varicose o di capillari rotti non bisogna disperare, perché esistono dei semplici metodi per poterle nascondere.

In questo articolo spieghiamo, i metodi per sfoggiare delle gambe bellissime, senza imperfezioni e sentirsi libera di indossare una stupenda gonna.

Ecco i metodi per sfoggiare delle gambe bellissime e senza imperfezioni

Correttore per gambe

Esistono correttori studiati per coprire le vene, resistenti all’acqua e sono in vendita in negozi di profumeria o di cosmetici.

Questi prodotti vanno applicati nei punti in cui le vene sono più visibili. Si stendono con un pennellino per sfumarli leggermente.

Prima di applicarli bisogna lavare bene ed esfoliare le gambe, in modo che i prodotti possano durare più a lungo.

Fondotinta per gambe

Le gambe possono essere truccate con dei fondotinta specifici.

Sul mercato esistono tante tipologie, da quelli altamente coprenti, per coprire le varici a quelli che nascondono capillari rotti.

Questi fondotinta non macchiano e non sporcano.

Dopo aver coperto le zone interessate con il correttore, applicare il fondotinta su tutta la gamba.

La sera, le gambe vanno struccate proprio come si fa col viso, con un detergente adatto a rimuovere trucchi pesanti.

Autoabbronzante per gambe

Se si preferisce evitare l’uso dei cosmetici, si vendono prodotti autoabbronzanti per le gambe.

Questi rendono meno evidenti i capillari rotti e le vene varicose.

Rimedi naturali

Esistono dei rimedi naturali per rendere meno visibili le vene varicose.

L’aceto di mele

Spruzzarlo sulle gambe due volte al giorno e massaggiare delicatamente.

Attuare questo procedimento, per due mesi.

Olio di cocco

Riscaldare l’olio di cocco e massaggiarlo sulle gambe una volta al giorno.

Gel di aloe vera

Massaggiare delicatamente il gel di aloe sulle gambe.

Questo prodotto è in vendita nelle erboristerie o al supermercato.

Se si possiede una pianta di aloe si ricava il gel estraendolo da un gambo.