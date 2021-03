Con il trascorrere del tempo, l’usura e i detersivi ingialliscono e invecchiano il copriwater.

Il materiale con cui è composto tende a creare delle macchie gialle a causa dell’uso aggressivo dei detersivi ed in modo particolare, l’uso della varechina e della candeggina.

La tavoletta del water è un accessorio molto importante per l’igiene e il design del bagno.

La loro durata nel tempo dipende, dal materiale di cui sono composte.

Quelle in plastica, sono poco resistenti e tendono a ingiallire.

Quelle di duroplast, sono molto resistenti ai raggi UV, ed hanno lunga durata.

Le tavolette in resina, sono resistenti e con belle decorazioni.

Le tavolette in resina sintetica, sono di ottima qualità e antigraffio.

Quelle in legno sono molto belle, ma dipendono dalla manutenzione, e dal legno usato per fabbricarle.

Il copriwater di plastica è quello più economico, ed acquistato.

I metodi per far tornare bianco questo accessorio del bagno molto utilizzato sono diversi e tutti usando ingredienti naturali e facilmente reperibili. Quindi, meglio lasciare perdere la candeggina usata da molti/e, e iniziare a usare gli ingredienti di cui vi scriviamo.

Ecco i metodi per far tornare bianco questo accessorio del bagno molto utilizzato.

Gli ingredienti di cui stiamo per scrivere, in genere li abbiamo in casa e nelle nostre dispense della cucina.

Aceto, sale e limone

Utilizzare questi tre ingredienti per la pulizia della casa è molto utile ed economico.

Hanno un alto potere sbiancante e sgrassante.

Mettere in una pentola 200 ml di aceto bianco e il succo di un limone.

Posizionare la pentola sul fuoco e far arrivare all’ebollizione.

Spegnere la fiamma, aggiungere del sale e far raffreddare.

Bagnare una spugnetta leggermente abrasiva nella soluzione e strofinare sulla tavoletta del water.

Lasciare agire per circa quaranta minuti, e successivamente strofinare e risciacquare con un panno in microfibra.

Il limone e l’aceto saranno in grado di eliminare le macchie gialle, proprio come una candeggina, ma senza rovinare la tavoletta.

Acqua ossigenata

Ha un elevato potere sbiancante.

Si consiglia di utilizzare l’acqua ossigenata a 130 volumi.

Versare il prodotto direttamente sul copriwater e strofinare leggermente.

Lasciare agire per 10 minuti, risciacquare con abbondante acqua e asciugare.

Attenzione all’acqua ossigenata, perché a 130 volumi è ritenuta ustionante e tossica inoltre ne è stata vietata la vendita di recente.

Raccomandiamo di utilizzare i guanti e di indossare mascherina e occhiali.