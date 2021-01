I dolci con la nutella, sono una vera delizia. Una bella fetta di crostata, oppure un plumcake farcito con la nutella, sono una goduria per il palato.

Quando si prepara in casa un dolce, con questo tipo di cioccolato, notiamo che con la cottura, purtroppo la nutella si indurisce e il risultato non è più quello sperato.

Oggi spieghiamo in questo articolo, i metodi per far rimanere la nutella morbida nei dolci.

I metodi per far rimanere la nutella morbida nei dolci. La crostata alla nutella e i biscotti

La crostata alla nutella, che piace tanto anche ai bambini, deve avere una base di pasta frolla, non troppo doppia, e una volta preparata dovrà essere messa nel congelatore una ventina di minuti, prima di cuocerla nel forno.

Effettuando questo semplice procedimento, la nutella, poiché si è leggermente indurita col freddo, comincerà, col calore ad ammorbidirsi, mentre la pasta frolla cuocerà normalmente.

Per i biscotti, il procedimento è lo stesso.

Preparare i biscotti, farcirli con la nutella, metterli nel freezer e poi nel forno.

Secondo metodo per la crostata

Preparare la pasta frolla e stendere la base.

Scaldare la nutella con quattro cucchiai di crema pasticcera, oppure di panna, entrambe senza zucchero. Occorre calcolare che per ogni 400 grammi di nutella occorrono quattro cucchiai di crema. Ora, stendere la nutella sulla base della pasta frolla e poi completare coprendo con le strisce. Inserirla poi nel forno coperta con la carta stagnola.

Dopo trenta minuti, levare la carta stagnola e continuare la cottura per un’ altra decina di minuti.

Muffin e plumcake

Per avere delle torte, dei muffin e dei plumcake con all’interno della morbida nutella, occorre procedere in questo modo.

Per ogni 400 grammi di nutella, mettere 100 ml. di panna da cucina, tiepida. Amalgamare bene i due ingredienti e mettere in frigo per una trentina di minuti.

Togliere dal frigo e aiutandosi con della carta da forno, creare un salsicciotto, che servirà per il plumcake, e delle polpette per i muffin biscotti e torte.

Inserirli in freezer e lasciarli fino a quando risulteranno durissimi.

Nel frattempo preparare un impasto abbastanza duro per il muffin, per la torta o per il plumcake. Togliere la nutella dal freezer, spolverarla con un po’ di farina ed inserirla in uno degli impasti.

A questo punto, mentre il dolce cuocerà, la nutella avrà giusto il tempo di scongelarsi e di restare morbida.