Può capitare a tutte di essere andate dal parrucchiere, oppure di di aver fatto la piega a casa, e di ritrovarsi dopo un po’ con i capelli senza forma e crespi.

Questo inconveniente, non è solo da attribuire alla qualità dei capelli ma anche ad una loro errata “manutenzione”.

Una messa in piega, può durare poco, sia per chi ha i capelli lisci, e vorrebbe far durare più a lungo i ricci, sia per chi li ha mossi, e vorrebbe un liscio perfetto, ma duraturo.

In questo articolo, spieghiamo i metodi per far durare più a lungo i capelli mossi o lisci.

Evitare di strizzarli

I capelli non vanno strizzati o sfregati con l’asciugamano, perché così facendo si rovina la struttura del capello, facendoli diventare crespi, difficili da pettinare e fragili.

Occorre tamponarli leggermente, ed evitare di trattenere i capelli avvolti troppo a lungo con il telo di spugna. Questo trattiene l’umidità, rendendo i capelli crespi, secchi e opachi.

L’uso delle spume per capelli

Occorre applicare sui capelli umidi, una spuma o spray, e farlo agire per circa cinque minuti prima di passare all’asciugatura.

In questo modo, il prodotto penetra nei capelli, che essendo più lisci, saranno più facili da gestire per la piega desiderata.

Il concentratore di aria del phon

È importante utilizzare il concentratore di aria del phon, perché indirizza il flusso di calore, blocca l’umidità in modo da poter realizzare delle pieghe precise e durature.

Lo shampoo a secco fra i metodi per far durare più a lungo i capelli mossi o lisci

Lo shampoo a secco dona volume ai capelli, in modo particolare a quelli grassi, assorbendo il sebo e donando freschezza e volume.

Il capello grasso infatti, tende ad appesantirsi e a perdere la piega.

Quando fare lo shampoo

Forse non tutti sanno, che i capelli si mantengono meglio e reggono bene la piega, se lavati il giorno prima.