Con la fine dell’inverno molte persone stanno iniziando a fare il cambio degli armadi. Ripongono vestiti e accessori invernali e tirano fuori quelli primaverili. Questi, però, sono rimasti nell’armadio durante il periodo più umido dell’anno. Di conseguenza possono presentare muffe o cattivi odori.

Per esempio, possiamo ritrovare tracce di muffa sui nostri accessori in pelle. Borse e scarpe possono avere parti ammuffite. Questo problema può essere risolto semplicemente. Basta mettere in pratica i metodi per eliminare velocemente la muffa dalle borse di pelle che verranno svelati in questo articolo.

Usare una spazzola

Il primo metodo è forse il più semplice e veloce. Prevede solamente l’uso di una spazzola e di alcuni fogli di giornale. Prendiamo la borsa di pelle con tracce di muffa e spostiamoci all’esterno. Se non abbiamo un giardino possiamo anche andare sul balcone di casa.

Mettiamo per terra i fogli di giornale e appoggiamoci sopra la nostra borsa. Quindi passiamo la spazzola sulle aree ammuffite. Con pochi colpi riusciremo a togliere le tracce di muffa. Questo metodo, però, non è sempre efficace. In alternativa possiamo provare con alcool denaturato o saponi specifici.

Alcool denaturato

Usare l’alcool denaturato mischiato all’acqua è tra i metodi per eliminare velocemente la muffa dalle borse di pelle. Per metterlo in pratica dobbiamo procedere in questo modo. Prendiamo un contenitore e versiamoci dentro 250 millilitri di acqua e 250 millilitri di alcool denaturato. Mescoliamo e immergiamoci una spugna.

Strizziamo la spugna e passiamola sulla muffa presente sulla borsa di pelle. Tamponiamo con movimenti leggeri per non rovinare la pelle. Dopodiché lasciamo la borsa all’aria aperta per un giorno intero. In questo modo si asciugherà completamente.

Saponi specifici

In alternativa a spazzola e alcool denaturato possiamo usare un detergente per cuoio. Prendiamo un panno e inumidiamolo con acqua. Quindi strofiniamolo sul detergente per cuoio. Insaponiamo la borsa senza premere eccessivamente.

Rimuoviamo il detergente con la parte asciutta del panno. Per rimuovere del tutto detergente e muffa possiamo passare un altro panno umido sulla pelle. Anche in questo caso lasciamo asciugare la borsa all’aria aperta per un giorno intero.