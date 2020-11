Chi ha un cane, deve fare attenzione affinché in casa non si senta il suo odore. Tra tutti gli animali domestici, questo inconveniente, si verifica specialmente con il cane.

Il cane odora più degli altri animali e l’origine del cattivo odore deriva dal mantello e dal sebo.

Tramite il pelo, espelle le tossine del fegato. Se riceve una alimentazione non adeguata, allora emanerà un forte odore.

Ecco i metodi per eliminare l’odore di cane dalla propria casa

Controllare il suo peso

Se il proprio cane ha un odore troppo forte può darsi che ci sia un problema di peso. In questo caso è bene rivolgersi ad un veterinario.

Igiene orale

Il cattivo odore spesso è causato dall’alito.

Sul mercato ci sono degli spazzolini e dei dentifrici, ideali proprio per la sua dentatura. È importante prendersi cura della sua igiene dentale fin da quando il cane è piccolo.

Pulizia degli utensili

Procedere in modo regolare al lavaggio del letto, cuscino, copertina, giocattoli e tutte le cose che appartengono al cane.

Pulizia del cane

Si consiglia di lavarlo una o due volte al mese, aggiungendo al suo shampoo, un po’ di aceto di mele che servirà a trattenere più a lungo l’odore dello shampoo sul suo pelo.

Il pelo va spazzolato, dalle due alle cinque volte a settimana. Questo procedimento aiuta, non solo ad eliminare la sporcizia ma anche ad ossigenare il suo mantello.

Pulizia della casa

Se il cane trascorre la maggior parte del suo tempo in casa, occorre tenerla pulita costantemente, utilizzando anche dei profumatori per l’aria. Tra i metodi per eliminare l’odore di cane dalla propria casa, c’è l’uso dell’aceto di mele. Versare un paio di gocce su un panno e passarlo sul divano, dove il cane si poggia, un goccio nei panni da lavare in lavatrice, oppure nel secchio per lavare i pavimenti.

Va evitata la candeggina e l’ammoniaca.

Il bicarbonato

Un altro metodo per assorbire l’odore è quello di spargere un po’ di bicarbonato sul suo lettino, cuscino o dove in genere il cane riposa. Lasciare agire il bicarbonato tutta la notte e poi aspirarlo.