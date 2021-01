L’affumicatura cambia il sapore dei cibi, dona un gusto ed un odore inconfondibile. Il processo vede l’utilizzo del calore e del fumo creati dalla combustione di alcune tipologie di legno e con l’aggiunta di erbe aromatiche. Prima di essere affumicato, il prodotto viene sottoposto a procedimenti di essiccazione, che permette ai fumi di penetrare facilmente nel cibo. In questo articolo spieghiamo i metodi per affumicare i cibi a casa.

L’affumicatura in forno

Per l’affumicatura in forno, bisogna prima marinare il prodotto usando il 70% di sale ed il 30% di zucchero. Si possono aggiungere delle erbe aromatiche e delle spezie. In questo caso, lasciarle all’interno delle spezie fin quando l’alimento non si secca e indurisce. Dopo aver marinato l’alimento, lavarlo e asciugarlo usando della carta da cucina. Munirsi di una padella con il fondo forato e coperto con della carbonella ecologica. Arroventare la padella, coprirla e appoggiarla sulla base dell’interno del forno. Disporre una teglia con del ghiaccio sul piano immediatamente superiore. Condire il cibo da affumicare e metterlo in una griglia. Poggiare la griglia sull’ultimo piano del forno.

Per l’affumicatura occorrono circa quattro ore e bisogna, di tanto in tanto, sostituire le erbe aromatiche e riscaldare la brace.

Affumicatura in pentola

L’affumicatura si può effettuare anche in una pentola dai bordi alti e con un fondo abbastanza spesso. La pentola deve avere un cestello per la cottura a vapore e un coperchio. In commercio è possibile reperire dei trucioli alimentari per l’affumicatura. Mischiare i trucioli con delle erbe aromatiche, adagiarli sul fondo della pentola e farli bruciare. Mettere il cibo sul cestello per il vapore e coprire. Quando il fuoco comincerà a spegnersi, il fumo si propagherà all’interno della pentola. L’affumicatura dovrà durare circa un’ora.

Dopo aver seguito uno di questi metodi per affumicare il cibo a casa, resta una sola cosa da fare. Inserire il cibo affumicato in un sacchetto per alimenti e immergerlo in un contenitore con un litro di acqua, 2 kg di ghiaccio e 1 kg di sale grosso.