In un articolo precedente abbiamo parlato della gravidanza isterica e i casi delle donne con false gravidanze, in questo scopriremo i metodi infallibili per rimanere incinta.

Fra falsi miti e verità

Sono molte le credenze popolari e i miti cui le donne si affidano per rimanere incinta.

Molti ritengono che mettersi a testa in giù dopo un rapporto aiuti a favorire il concepimento. Altri si improvvisano acrobati, sperimentando posizioni improbabili a testa in giù. Alcuni ritengono che, affinché una donna resti incinta, sia necessario che abbia raggiunto l’apice del climax.

Senza dilungarsi oltre, bisogna ricordare che queste sono appunto, antiche credenze: dei veri e propri falsi miti. A questo punto qualcuno si chiederà se effettivamente esistono dei metodi infallibili per rimanere incinta. La risposta è ni. ci sono sicuramente delle cose che si possono fare per aumentare le probabilità di una gravidanza, ma nessuna di queste è infallibile.

Aumentare le probabilità di una gravidanza

Sicuramente, prendersi cura di sé e del proprio corpo, è un ottimo primo passo. Ovviamente, il consiglio vale sia per l’uomo che per la donna. Se uno dei partner è in sovrappeso, infatti, questo potrebbe incidere sulle chance di concepimento. Lo stesso vale quando si è troppo magri. Insomma, è importante avere un’alimentazione sana ed equilibrata che consenta ad entrambi i partner di rientrare nel peso-forma.

Poi è necessario registrare la frequenza del ciclo mestruale, così da poter sapere con precisione quando comincia l’ovulazione. Questa fase del ciclo mestruale dovrebbe cominciare circa due settimane prima dell’arrivo del ciclo successivo. Tuttavia oggi esistono tecnologie specifiche che aiutano a conoscerne con esattezza la data.

Sapere quando si sta ovulando è molto importante. Questo perché l’ovulo di una donna raggiunge il picco di fertilità nelle 24 ore dopo il rilascio. Il momento migliore per avere un rapporto dovrebbe quindi coincidere con i giorni che antecedono e quello immediatamente successivo all’ovulazione. Non è necessario avere rapporti tutti i giorni, più volte al giorno. Anzi, in questi casi potrebbe addirittura verificarsi l’effetto contrario. Questo perché il liquido seminale è più “concentrato” se i rapporti sono meno frequenti. Può essere utile, quindi, provare a giorni alterni.

Sotto consiglio del ginecologo, poi, una donna può anche provare ad assumere quotidianamente una dose multivitaminica con acido folico. Può aiutare anche ridurre il consumo di pesce ad alto contenuto di mercurio, come lo sgombro, il tonno o il pesce spada.

Infine, è importantissimo ridurre, se non eliminare completamente, il consumo di caffeina, alcool e tabacco. Se il concepimento dovesse rivelarsi comunque complesso, meglio rivolgersi ad uno specialista.