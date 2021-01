Lavare gli asciugamani che si utilizzano in bagno, può sembrare una cosa semplice, ma in effetti non lo è.

Bisogna essere a conoscenza di alcune regole fondamentali, in modo che gli asciugamani possano durare di più, che non risultino maleodoranti non appena ci si asciuga, e che possano essere sempre morbide e avvolgenti.

In questo articolo, spieghiamo i metodi infallibili che pochi conoscono, per lavare correttamente gli asciugamani.

Evitare l’accumulo di asciugamani nel cesto dei panni sporchi

L’accumulo protratto di asciugamani, specie se umidi, nel cesto dei panni sporchi, può dare origine a cattivi odori e può capitare che questi, anche se lavati, possano risultare ancora maleodoranti.

Se dovesse capitare, di aver lasciato gli asciugamani troppo a lungo nella cesta dei panni, tanto che questi puzzano, consigliamo di fare in questo modo:

lasciare in ammollo per quaranta minuti gli asciugamani in una bacinella, con 250 ml di aceto bianco, e mezza tazza di bicarbonato di sodio. Sciacquarli, e farli lavare come di consueto in lavatrice.

Il giusto detergente

La scelta del detergente giusto per lavare gli asciugamani è molto importante, proprio per evitare che questi perdano il loro colore, la morbidezza e la qualità del tessuto.

Il detergente deve essere delicato, e non troppo aggressivo.

Come lavarli in lavatrice

Una volta aver inserito gli asciugamani in lavatrice, aggiungere il detersivo nell’apposita vaschetta, e mai direttamente nel cestello coi panni.

L’ammorbidente va aggiunto in fase di risciacquo ed è meglio utilizzare quelli naturali come l’aceto bianco, l’olio essenziale di lavanda, oppure il tree tea oil. Bastano poche gocce, per ottenere un buon risultato.

La temperatura giusta fra i metodi infallibili che pochi conoscono per lavare correttamente gli asciugamani

Utilizzare una temperatura giusta, è molto importante.

Questa, non deve essere bassa. L’impostazione deve partire da un minimo di quaranta gradi ad un massimo di sessanta.

Per eliminare la gran parte di acqua, la centrifuga deve essere impostata, a non meno di ottocento giri.

Quando la lavatrice termina il lavaggio, gli asciugamani devono essere stesi subito in modo da evitare che possano puzzare di umidità.