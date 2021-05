Mercati azionari tutto sommato positivi. Inoltre il quadro ancora da definire potrebbe rappresentare un’occasione per adottare un approccio più ampio verso il proprio portafoglio investimenti. Perché è vero che i mercati vanno verso il rialzo estivo ma su cosa scommettere e su quali titoli puntare sulle Borse mondiali?

Chi guarda alla prossima crescita strutturale dell’economia mondiale dovrà necessariamente considerare i grandi temi che in questi mesi si sono delineati. Temi di investimento che riguardano i settori tecnologici e ambientali.

Recentemente da Natixis IM hanno sottolineato, ad esempio, che le energie rinnovabili potrebbero essere al centro di una domanda destinata ad aumentare. Il tutto grazie all’interesse mostrato verso questo settore sia dall’amministrazione Biden che dall’Unione Europea. Ma non sono i soli. Anche la Cina pare interessata ad implementare le strategie ESG (Environmental, Social, Governance). Si tratta, in poche parole, di tutti gli investimenti e i progetti legati alla sostenibilità, soprattutto ambientale, delle attività finanziarie.

I mercati vanno verso il rialzo estivo ma su cosa scommettere e su quali titoli puntare sulle Borse mondiali

Parallelamente, poi, si potranno anche prendere in considerazione tutti quei titoli che, grazie alla progressiva ma costante uscita dalla fase emergenziale, si rimetteranno in moto. Stando agli ultimi report di Credit Suisse ci sono nomi interessanti che devono ancora beneficiare della ripresa in atto.

Una ripresa che potrebbe essere anche più repentina del previsto. Proprio a causa di una domanda fortemente repressa. Nata, a sua volta, per via dei blocchi severi imposti dalla pandemia. Uno stop forzato e immediato che non rispecchia l’andamento di nessuna crisi economica precedente. Questo, a sua volta, ha causato anche un aumento della liquidità in mano alle famiglie. Peraltro agevolata anche dalle misure di stimolo e di sostegno create dai vari Governi.

Ma su cosa scommettere e su quali titoli puntare sulle Borse mondiali? La ripresa degli spostamenti, dei viaggi e dell’attività di ristorazione è stata, a livello mondiale, a dir poco estrema nei mesi passati. Tra i nomi citati da Credit Suisse ci sono Easyjet, Heineken, ING, BNP Paribas. Da Rbc, poi, si guarda con favore anche ad alcuni rappresentanti del retail. Tra questi H&M, Hugo Boss, JD Sports e ABF.