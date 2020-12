I mercati sono ripartiti al rialzo per il rally natalizio. I livelli da monitorare

I mercati sono ripartiti al rialzo per il rally natalizio? Siamo in un periodo dove quasi ogni anno si assiste ad un rialzo delle quotazioni. Sarà così anche stavolta? Come avevamo scritto nei giorni precedenti, il ritracciamento aveva probabilmente le ore contate e le probabilità erano di assistere ad ulteriori rialzi nei prossimi giorni. Cosa è successo quindi? Si è verificato lo scenario atteso?

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 4 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.282

Eurostoxx Future

3.533

Ftse Mib Future

22.170

S&P 500

3.669,12

Questi prezzi confermano o meno il nostro scenario? Cosa attendere da ora in poi?

La previsione del frattale annuale è di ribassi da fine novembre a tutto il mese di dicembre

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 4 dicembre

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

Più volte nei gironi scorsi abbiamo definito la data del 14 dicembre (nostro setup annuale) come un punto fondamentale per il mese in corso e come livello di potenziale massimo e quindi “approdo di un rialzo”.

I mercati sono ripartiti al rialzo per il rally natalizio. Ecco i livelli da monitorare per i prossimi giorni

La tendenza è nuovamente rialzista e da questi livelli si potrebbe assistere ad accelerazioni del 3/5% nei prossimi 10 giorni.

Dax Future

Nuovi ritracciamenti con chiusura giornaliera del 7 dicembre inferiore a 13.176.

Eurostoxx Future

Nuovi ritracciamenti con chiusura giornaliera del 7 dicembre inferiore a 3.473.

Ftse Mib Future

Nuovi ritracciamenti con chiusura giornaliera del 7 dicembre inferiore a 21.950.

S&P 500

Nuovi ritracciamenti con chiusura giornaliera del 7 dicembre inferiore a 3.644.

I mercati sono ritornati quindi coralmente al rialzo e al momento non ci dovrebbero essere pericoli per chi mantiene posizioni rialziste .Solo chiusure di contrattazioni giornaliere del 7 dicembre sotto i livelli indicati potrebbero iniziare a mettere in discussione quanto scritto in questi paragrafi e farci rivedere la nostra strategia.

Come al solito si procederà per step.