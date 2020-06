I mercati di tutto il mondo avevano iniziato questa settimana con il segno positivo. La situazione economica ha subito alcune variazioni che hanno invertito il trend positivo. La Fed ha deciso che i tassi rimarranno invariati fino al 2022. Inoltre le politiche di stimolo monetario rimarranno accomodanti per molto tempo. Il Texas continua ad avere numerosi casi di coronavirus e la curva dei contagi non sembra voler scendere. Le previsioni economiche dell’Ocse prevede che il Pil mondiale subirà un calo del 6,2% nella migliore delle ipotesi. Per quanto riguarda l’Italia, il Pil subirà un calo del 9,2% e nel caso ci sia una seconda ondata di casi, potrebbe diminuire del 14%. I mercati sono in rosso ma la ripresa è dietro l’angolo.

L’azionario europeo in crisi

Le previsioni negative della Fed hanno colpito duramente il mercato azionario europeo. L’indice STOXX 600 ha registrato il quarto giorno negativo consecutivo. Questo nuovo ribasso sta colpendo quasi tutti i settori. Le banche, le società di petrolio, aeree e automobilistiche hanno perso fino al 6% in una solo giornata. Lufthansa potrebbe licenziare più di 26 mila persone, la fusione tra Fiat e Peugeot potrebbe essere a rischio. L’unico settore che continua a crescere è quello delle big Tech. L’indice Nasdaq Composite sta riuscendo a mantenere il suo rally chiudendo sopra i 10 000 per la prima volta nella storia. Tutto questo è stato possibile grazie ai forti guadagni del settore Tech. Apple Amazon Microsoft e Facebook continuano a crescere ed è molto possibile che questo trend continui nei prossimi giorni.

I mercati sono in rosso ma la ripresa è dietro l’angolo.

Il calo che ha colpito tutti i settori eccetto quello High Tech sarà molto breve. Gli analisti credono che questo calo non durerà molto, già dalla prossima settimana il trend dovrebbe nuovamente invertirsi. Il mercato rimane comunque debole e la scelta migliore per il momento potrebbe essere quella di investire nel settore tech. Un’altra soluzione potrebbe essere quella di investire nel lungo termine nei Bond Futura emessi dallo Stato italiano.