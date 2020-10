Piazza Affari ci ha provato, ma più che l’ottimismo potè il Covid. Il tentativo di fuga della Borsa di Milano è durato un tempo, ma poi le vendite sono tornate a prevalere. In Europa la situazione è in peggioramento sul fronte della pandemia, con i coprifuoco in vari Paesi e un rischio di nuovo blocco generalizzato. I mercati in bilico adesso rischiano grosso?

In meno di un’ora il clima è cambiato da positivo in negativo

La giornata sui mercati finanziari oggi era cominciata bene, con un avvio in deciso rialzo. Ma dopo un’ora il clima è cambiato in peggio. Era impossibile che gli operatori facessero finta di nulla e comprassero.

Va bene che la Borsa sconta sempre in anticipo le notizie, ma comprare oggi significava essere ottimisti per il futuro. E francamente non si vedono elementi per essere ottimisti in Europa. Anzi, si parla di possibile blocco totale a Natale.

In questo scenario poco incoraggiante, la chiusura della Borsa di Milano appena sotto la pari è un successo. Se però si osserva l’andamento dei prezzi dell’intera giornata, allora si capiscono i dubbi che hanno attanagliato gli investitori.

I mercati in bilico adesso rischiano grosso?

L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) oggi è partito a razzo e poco prima delle h. 10.00 stava guadagnando già un punto percentuale. Quasi si stentava a crederlo, considerato che si facevano fatica a scorgere notizie positive che potessero alimentare gli acquisti. Evidentemente il mercato stava scontando l’onda lunga della seduta positiva di venerdì.

Ma come abbiamo scritto sopra, il rialzo è durato pochissimo e già poco dopo un’ora, Piazza Affari si era rimangiata tutto il guadagno fatto nella prima ora. L’apertura di Wall Street in lieve rialzo è servita a riportare in pari l’indice che alle 16.00 era in rosso di quasi mezzo punto. Alla fine della seduta, l’indice Ftse Mib ha terminato in calo dello 0,1% a 19.374 punti.

Adesso gli operatori iniziano ad interrogarsi sulle prossime sedute. Sale l’incertezza in Borsa e la domanda che si stanno facendo è se i mercati in bilico adesso rischiano grosso. Se i contagi continuassero ad allargarsi e fossero necessari nuovi blocchi, ci sarebbe pericolo di un nuovo crollo delle Borse?

