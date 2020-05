I mercati fingono al rialzo e poi tornano a scendere. Crollo alle porte? Non è detto ma valutiamo attentamente le attuali dinamiche senza alcun pregiudizio e/o preconcetto.

Continuiamo a essere molto prudenti sui mercati e a volte i dubbi ci assalgono. Più che dubbi sono coincidenze e tempistiche. Il giorno successivo alla fine del divieto dello Short selling a Piazza Affari, il nostro mercato in linea con quelli internazionali, esplode al rialzo e raggiunge un massimo di periodo a 17.665 anche se inferiore ai 18.195 del 30 aprile.

Ieri, ritorno verso il basso e chiusura in negativo/ ordine sparso per quasi tutti i mercati azionari.

Cosa attendere da ora in poi? In corso continua a esserci al fase laterale iniziata da fine marzo. Ogni tanto un’esplosione di momentum che si rivela “trappola per specialisti” e poi nuova direzionalità per qualche giorno.

I mercati fingono al rialzo e poi tornano a scendere?

Nuovi ribassi solo con chiusure giornaliere inferiori a

Dax Future

10.930

Eurostoxx Future

2.860

Ftse Mib Future

16.870

S&P 500

2.816

Fase laterale in corso dal 30 marzo

Più volte abbiamo scritto su queste pagine che fino a quando la tendenza di lungo termine non verrà ristabilita con chiusure mensili superiori ai seguenti livelli:

Dax Future

12.243

Eurostoxx Future

3.397

Ftse Mib Future

22.090

S&P 500

3.137

non solo sono possibili nuovi minimi rispetto a quelli segnati nel mese di marzo ma anche il perdurare di continui alti e bassi e quindi falsi segnali.

La migliore strategia operativa

In un contesto del genere quando i movimenti secondari come quelli in corso dal giorno 1 aprile continuano a muoversi inside rispetto al movimento primario, il modo migliore per ottenere dei rendimenti positivi è come abbiamo consigliato di fare su queste pagine fra il 16 ed il 23 marzo : comprare in ottica di 60 mesi.

Poi effettuare solo operazioni in ottica intraday senza portare operazioni overnight.

Si deve procedere per step e prestare molta attenzione perchè in contesti similari aperture in gap up e gap down anche del 7/10% non dovrebbero meravigliare. Ottimo se si ha la fortuna di essere nel trend del gap, altrimenti. Quindi, prudenza!