Il ribasso di queste ore conferma quando stiamo scrivendo da giorni. I continui alti e bassi delle ultime settimane avrebbero trovato termine con un’esplosione di momentum e questa avrebbe dato l’abbrivio a direzionalità di almeno il 5/7%. Il ribasso di ieri ha confermato che la strada intrapresa sarebbe stata al ribasso e oggi i mercati continuano a mostrare la forza per un forte crollo. Proprio come scritto ieri in questa rubrica riconfermiamo che lo swing che si è formato negli ultimi giorni, nello studio delle serie storiche è stato trovato all’inizio di forti ribassi del 15/20%, se non oltre. Ora la parola per confermare un vero e proprio crollo verrà dalle chiusure di contrattazione del 30 ottobre.

Alle 19,51 del 28 ottobre registriamo i seguenti prezzi:

Dax Future

11.519

Eurostoxx Future

2.946

Ftse Mib Future

17.830

S&P 500

3.286

Cosa attendere da ora in poi? Quali sono i livelli che potrebbero fermare le vendite e riportare i mercati al rialzo?

La tendenza inizia a seguire una strada diversa dalla previsione annuale che fino a questo momento era stata allineata ai corsi azionari

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 23 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

A questo punto, se verranno le conferme dalle chiusure mensili, il ribasso potrebbe continuare fino a tutto dicembre con possibili escursioni anche profonde fino al mese di febbraio.

I mercati continuano a mostrare la forza per un forte crollo. I livelli di inversione

Quali sono i prezzi che manterranno la tendenza in corso e quali invece che potrebbero portare a nuovi rimbalzi/rialzi?

Dax Future

Il ribasso in atto verrà invertito definitivamente soltanto da una chiusura del 30 ottobre superiore a 13.018. Tendenza ribassista in corso che potrebbe trovare un primo stop solo con la chiusura del 29 ottobre superiore a 11.953.

Eurostoxx Future

Il ribasso in atto verrà invertito definitivamente soltanto da una chiusura del 30 ottobre superiore a 3.276. Tendenza ribassista in corso che potrebbe trovare un primo stop solo con la chiusura del 29 ottobre superiore a 3.036.

Ftse Mib Future

Nuovi ribassi duraturi solo con la chiusura settimanale del 30 ottobre inferiore a 18.785. Ritracciamento in corso e nuovi rialzi solo con la chiusura del 29 ottobre superiore a 18.395.

S&P 500

Nuovi ribassi duraturi solo con la chiusura settimanale del 30 ottobre inferiore a 3.502. Ritracciamento in corso e nuovi rialzi solo con la chiusura del 29 ottobre superiore a 3.409.

La cautela è l’ordine e attenzione a chi è in perdita, si sconsiglia di mediare le posizioni. Questo potrebbe essere un ribasso molto forte in tempo e spazio!

Si procederà per step.