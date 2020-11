I mercati confermano i recenti supporti ed esplodono al rialzo. Ora dove sono diretti? I livelli da monitorare

Proprio nel weekend si ragionava sul recente swing di inversione rialzista e ci chiedevamo se fosse stato o meno un nuovo falso segnale come accaduto spesso di recente. Oggi, complice la elezione di Joe Biden e possibili spiragli per la commercializzazione di un vaccino, i mercati confermano i recenti supporti ed esplodono al rialzo.

Alle 18.06 del 9 novembre leggiamo le seguenti quotazioni:

Dax Future

13.104

Eurostoxx Future

3.406

Ftse Mib Future

20.730

S&P 500

3.605

Ora dove sono diretti? Quali sono i livelli da monitorare?

La previsione annuale continua al rialzo per almeno un paio di settimane

Il rialzo, da metà novembre dovrebbe finire per lasciare spazio ad almeno 4 mesi di ribasso.

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 6 novembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Ora per mantenere il polso della situazione andremo a definire i supporti da non violare al ribasso per far continuare il rialzo in corso anche nei prossimi giorni,

I mercati confermano i recenti supporti ed esplodono al rialzo. I livelli da monitorare

Dalla chiusura di venerdì 6 novembre, i mercati hanno evidenziato un nuovo segnale rialzista. Questo era molto forte per Eurostoxx, Ftse Mib e S&P 500 mentre era debole per il Dax sul quale attenderemo ulteriori conferme nei prossimi giorni. Di seguito la mappa dei prezzi con la quale poter mantenere il polso della situazione:

Dax Future

Direzionalità rialzista solo con una chiusura del 13 novembre superiore a 12.566. Rimbalzo in corso e nuove vendite solo con chiusura giornaliera del 10 novembre inferiore a 12.521.

Eurostoxx Future

Nuova direzionalità ribassista solo con una chiusura del 13 novembre inferiore a 2.947. Nuove vendite di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 10 novembre inferiore a 3.235.

Ftse Mib Future

Nuova direzionalità ribassista solo con una chiusura del 13 novembre inferiore a 17.750. Nuove vendite di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 10 novembre inferiore a 19.900.

S&P 500

Nuova direzionalità ribassista solo con una chiusura del 13 novembre inferiore a 3.279. Nuove vendite di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 10 novembre inferiore a 3.583.

Si procederà per step.