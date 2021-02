Le nostre previsioni di un’inversione rialzista al massimo entro lunedì, non si sono fatte attendere. I mercati come da attese tornano al rialzo, e ora si potrebbe anche accelerare fino all’ 8 marzo. Quindi, questo è il momento per fare shopping e di puntare al rialzo su indici azionari e titoli anche in ottica di breve termine. Procediamo per gradi.

Alla chiusura del 12 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.060

Eurostoxx Future

3.696

Ftse Mib Future

23.535

S&P 500 Index

3.935

La giornata di venerdì, dopo un ribasso iniziale, ha visto le quotazioni riprendersi e chiudere sui massimi di giornata. Questa era l’esplosione di momentum che attendevamo per far tornare gli acquisti.

La tendenza dei grafici sembra mettersi in linea con la previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani.

Se quello di fine settimana, non è stato un falso segnale, e molto probabilmente non lo è stato, da ora in poi la tendenza rialzista potrebbe puntare ad andare a formare un massimo relativo per l’8 marzo, scadenza del nostro primo setup annuale.

I mercati come da attese tornano al rialzo e ora si potrebbe anche accelerare fino all’ 8 marzo

Dax Future

Ritracciamento in corso. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 15 febbraio superiore a 14.078.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 15 febbraio inferiore a 3.642.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 15 febbraio inferiore a 23.040.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera del 15 febbraio inferiore a 3.883.

Tranne che sul Dax che al momento rimane in laterale, il consiglio è di aprire su tutti gli altri mercati analizzati, posizioni al rialzo in ottica 1/7 giorni. Le probabilità sono che all’80%, il segnale di venerdì è stato di nuova “forza” rialzista.

Si procederà per step.