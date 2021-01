Sembrava che ieri fosse stato decisivo ma oggi, il movimento sembra la fotocopia di quello che accade negli ultimi giorni e da inizio anno. Il ribasso di ieri è stato negato? Non possiamo che continuare a seguire le sorti di giorno in giorno, operando solo in ottica intraday con stop loss stretti e con probabilità anche elevate di fare la cosa sbagliata. In un contesto del genere, dove la tendenza giornaliera è ribassista, ma quella settimanale e mensile continua ad essere al rialzo, è elevata la possibilità di assistere a continui falsi segnali. Qual è la nostra view dopo questa giornata di contrattazione? I mercati azionari tornano al rialzo ma solo domani confermeranno o meno le loro intenzioni.

Alle ore 17.29 del 26 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.883

Eurostoxx Future

3.589

Ftse Mib Future

21.995

S&P 500 Index

3.847,5

Cos attendere domani? Il rialzo di oggi continuerà e riporterà le quotazioni al rialzo definitivamente lasciando finalmente alle spalle questa fase laterale? Oppure, domani si riconfermerà il ribasso o ancora lateralità?

La previsione annuale vede ribassi fino a metà febbraio

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

Più che a una fase ribassista, da inizio anno stiamo assistendo a una fase laterale con continui alti e bassi e falsi segnali.

I mercati azionari tornano al rialzo ma solo domani confermeranno o meno le loro intenzioni

Quali sono i livelli da monitorare per domani?

Dax Future

Tendenza laterale. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 26 gennaio superiore a 13.944.

Eurostoxx Future

Tendenza laterale. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 26 gennaio superiore a 3.616.

Ftse Mib Future

Tendenza laterale. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 26 gennaio superiore a 22.230.

S&P 500 Index

Tendenza laterale. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 26 gennaio superiore a 3.853.

Domani capiremo se la tendenza laterale si riporterà al rialzo o continuerà al ribasso. Si consiglia al momento di non assumere posizioni in ottica multidays in quanto i prezzi non hanno direzione precisa.

Si procederà per step.