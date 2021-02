Proprio ieri sera e su queste pagine in pieno ribasso, i nostri oscillatori predittivi sui mercati si erano girati al rialzo e questo ci faceva affermare che c’erano gli estremi per una salita fin da subito. Il movimento non si è fatto attendere, quindi c’è da chiedersi: i mercati azionari tornano al rialzo come da ipotesi di ieri e ora si vola?

Tranne un nuovo ribasso nella giornata di domani sotto i minimi odierni, i nostri strumenti predittivi, ci fanno ritenere che siamo dinanzi ad un movimento direzionale rialzista almeno fino alla data dell’8 marzo. Come al solito si procederà per step e di volta in volta andremo a leggere le quotazioni per confermare o meno la tendenza proiettata.

Alle ore 21:05 del 24 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.010

Eurostoxx Future

3.714

Ftse Mib Future

23.180

S&P 500 Index

3.917.

Se questa sera i mercati chiuderanno la giornata di contrattazione su questi livelli da domani in poi si dovrebbe continuare a salire anche con una certa forza.

Si torna a salire in linea con il frattale?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 19 febbraio

Si trona a comprare?

I mercati azionari tornano al rialzo come da ipotesi di ieri e ora si vola? I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 25 febbraio superiore a 13.655.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 25 febbraio superiore a 3.638.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 25 febbraio superiore a 22.795.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera del 25 febbraio superiore a 3.804.

Da domani quindi il rialzo dovrebbe continuare e pertanto, tranne falsi segnali siamo all’inizio di una salita che potrebbe rivelarsi davvero interessante e duratura (almeno 2 settimane). Questo quindi, è il momento per tronare a comprare.

Si procederà per step.