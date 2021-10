Nei giorni scorsi a ridosso dei minimi di periodo abbiamo spiegato e argomentato perché il ribasso potrebbe essere già finito. Da quel momento in poi, i prezzi si sono portati al rialzo e i nostri oscillatori hanno seguito “in convergenza” il movimento. I mercati azionari sono vicini a un segnale Long, ma cosa fare ora? Pazientare ancora per la giornata di domani e attendere le dovute conferme proprio dai prezzi in chiusura di questa settimana.

Iniziamo quindi già a preventivare l’elevata probabilità che sia in corso una fase direzionale rialzista, che potrebbe accompagnarci fino al nostro prossimo setup annuale in scadenza giorno 8 dicembre.

Ora partiremo dai prezzi attuali e nei prossimi paragrafi daremo indicazioni operative per portare gli eventi a proprio favore attraverso una strategia basata su un risk reward ottimale.

Alle ore 18:21 della giornata di contrattazione del 14 ottobre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.458

Eurostoxx Future

4.141

Ftse Mib Future

26.010

S&P 500 Index

4.431,50.

Il frattale annuale proietta ribassi ma al tendenza sembra voler ritornare al rialzo

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 8 ottobre.



I mercati azionari sono vicini a un segnale Long e questi sono i livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.280. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 15.253.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.085. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 4.089.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 25.750. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 25.930.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.329. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 15 ottobre superiore a 4.430.

Quale operatività di trading multdays per domani e i giorni successivi?

Ci sono e rafforzano gli indizi rialzisti ma meglio attendere la conferma dalla giornata di domani prima di entrare Long. Per il momento, continuare a rimanere Flat in ottica multidays in attesa di sviluppi.