I mercati azionari si confermano al rialzo e settimana prossima il movimento dovrebbe proseguire. Gli ultimi giorni di contrattazione sono stati infatti di continuo rafforzamento. Di volta in volta, sui prezzi e sugli oscillatori si sono formati pattern rialzisti che dovrebbero portare a ulteriore direzionalità.

Alla chiusura di contrattazione del 5 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.069

Eurostoxx Future

3.654

Ftse Mib Future

23.155

S&P 500 Index

3.885

Quando come in questo caso è evidente una tendenza rialzista, l’unica cosa da fare è quella di monitorare con attenzione i punti di inversione ribassista.

Il frattale annuale proietta rialzo da ora in poi fino a inizio agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani



Il rialzo quindi dovrebbe continuare fino ad agosto, mese in cui le nostre previsioni attendono la formazione del massimo annuale.

I mercati azionari si confermano al rialzo e settimana prossima il movimento dovrebbe proseguire

Quali sono i livelli da monitorare?

Dax Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera dell’8 febbraio inferiore a 14.000.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera dell’8 febbraio inferiore a 3.635.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera dell’8 febbraio inferiore a 22.925.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Nuovi ritracciamenti solo con la chiusura giornaliera dell’8 febbraio inferiore a 3.874.

Settimana prossima dovrebbe iniziare con una fase laterale ribassista. Entro martedì prime ore di contrattazione, i prezzi dovrebbero formare il minimo settimanale e poi ripartire velocemente al rialzo fino a venerdì pomeriggio

Proiezione per la prossima settimana sull’andamento dei mercati azionari internazionali

Al momento non ravvisiamo pericoli e si possono mantenere le posizioni rialziste. Anzi, si potrebbe approfittare delle debolezze attese fra lunedì e martedì per aprire nuove posizioni al rialzo in ottica di qualche mese.

Si procederà per step.