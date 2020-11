Come abbiamo sempre scritto su queste pagine, i nostri studi sulle serie storiche dal 1898 ad oggi hanno evidenziato che una forte esplosione di momentum sia al rialzo che al ribasso fa partire direzionalità per diversi punti percentuali. Fra il 30 ottobre ed il 2 novembre, i mercati azionari internazionali hanno trovato un supporto dal quale sono ripartiti. Lunedì 9 novembre, i prezzi sono saliti di circa il 4% ed il movimento è continuato. Dove sono dirette le quotazioni? Per quanto tempo continuerà questo movimento? I mercati azionari si avviano verso un forte rialzo di fine anno? Potrebbe essere, anche se le statistiche per quest’ anno danno scarse probabilità al formarsi del rally natalizio. Ma chi comanda fra previsione e trend è sempre quest’ ultimo!

Alle 18.02 dell’ 11 novembre i mercati analizzati segnano i seguenti prezzi:

Dax Future

13.218

Eurostoxx Future

3.466

Ftse Mib Future

20.970

S&P 500

3.574

La nostra strategia di investimento è basata sul famoso motto “taglia le perdite e lascia correre i profitti” quindi continuiamo a seguire il trend in corso senza “fasciarci la testa ” con eventuali “elucubrazioni mentali” spicciole.

La previsione annuale su scala settimanale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 6 novembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

I mercati azionari si avviano verso un forte rialzo di fine anno?

Continuiamo a non ravvisare pericoli e quindi non possiamo far altro che definire i supporti e resistenze della nostra mappa di trading e quindi stare a guardare mantenendo le posizioni di trading al rialzo.

Dax Future

Direzionalità rialzista solo con una chiusura del 13 novembre superiore a 12.566. Rimbalzo in corso e nuove vendite solo con chiusura giornaliera del 12 novembre inferiore a 12.867.

Eurostoxx Future

Nuova direzionalità ribassista solo con una chiusura del 13 novembre inferiore a 2.947. Nuove vendite di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 12 novembre inferiore a 3.421.

Ftse Mib Future

Nuova direzionalità ribassista solo con una chiusura del 13 novembre inferiore a 17.750. Nuove vendite di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 12 novembre inferiore a 20.785.

S&P 500

Nuova direzionalità ribassista solo con una chiusura del 13 novembre inferiore a 3.279. Nuove vendite di brevissimo solo con chiusura giornaliera del 12 novembre inferiore a 3.557.

Come al solito si procederà per step.