Tutto continua a muoversi come da nostro percorso campione settimanale e mensile e i mercati azionari procedono a vele spiegate e senza pericoli verso ulteriori rialzi. Al momento nulla preoccupa e perturba gli orizzonti: nè la pandemia e tantomeno i dati macroeconomici o gli utili societari a Wall Street. Quello che continua a contare e a spingere le quotazioni, come abbiamo più volte scritto su queste pagine, è il premio per il rischio a favore dell’azionario. Fino a quando non ci sarà un’alternativa valida, non vedremo ragioni per assistere a ribassi duraturi dei prezzi delle azioni.

Qual è la nostra view dopo questa giornata di contrattazione?

Il rialzo dovrebbe continuare fino a venerdì, dove attendiamo la formazione del massimo settimanale nelle ultime ore di contrattazione della giornata.

Procediamo per gradi e ora andiamo a calcolare e indicare i livelli per mantenere il polso della situazione per i prossimi giorni.

Alle ore 16:24 della giornata di contrattazione del 4 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.671

Eurostoxx Future

4.137

Ftse Mib Future

25.455

S&P 500 Index

4.409,86.

Da oggi si entra in una finestra ciclica dove le previsioni annuali iniziano ad essere discendenti

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 30 luglio.

La tendenza però al momento proietta ulteriori rialzi e segue una strada diversa dalla previsione stessa.

Previsione per la settimana del 2 agosto

Era atteso il minimo settimanale fra lunedì e martedì per poi lasciare spazio ad un rialzo fino alla giornata di venerdì. Al momento, lo scenario continua a essere confermato.

I mercati azionari procedono a vele spiegate e senza pericoli verso ulteriori rialzi

Quali sono i livelli da monitorare?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 5 agosto inferiore a 15.480.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 5 agosto inferiore a 4.090.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 5 agosto inferiore a 25.200.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 5 agosto inferiore a 4.372.

Quale operatività di trading mantenere per giovedì?

Mantenere i long multidays sugli indici analizzati.

Come al solito si procederà per step.