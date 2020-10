Tutto sembrava andare verso nuovi rialzi ma le sedute di ieri ed oggi sembrano rimescolare le carte della tendenza dei mercati internazionali. Cosa attendere da ora in poi? Domani scadrà un setup ed i prossimi saranno il 26 ed il 28 di ottobre. Quale movimento partirà dalle prime ore di contrattazione di domani? Come regolarsi? Andiamo a definire lo scenario che potrebbe profilarsi alla luce di quello che è accaduto nella giornata odierna e nei giorni precedenti.

In questo momento le quotazioni sono le seguenti:

Dax Future

12.961

Eurostoxx Future

3.250

Ftse Mib Future

19.485

S&P 500

3.489

I mercati azionari per il momento rifiutano nuove salite. Quale direzione prenderanno da domani?

Le serie storiche e le relative probabilità sono a favore di rialzi per un mese

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 9 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Si parte al rialzo come da attese e previsioni annuali oppure la tendenza tornerà verso il basso?

I mercati azionari per il momento rifiutano nuove salite ma non è ancora detta l’ultima parola

Come regolarsi e capire se da domani inizierà o meno una fase ribassista o rialzista? Ecco i livelli da monitorare.

Dax Future

Rialzi duraturi solo con la chiusura del 16 ottobre superiore a 13.136,5. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 14 ottobre superiore a 13.018.

Eurostoxx Future

Rialzi duraturi solo con la chiusura del 16 ottobre superiore a 3.277. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 14 ottobre superiore a 3.257.

Ftse Mib Future

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 16 ottobre inferiore a 19.025. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 14 ottobre superiore a 19.695.

S&P 500

Fase rialzista in pericolo solo con la chiusura settimanale del 16 ottobre inferiore a 3.326. Nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 14 ottobre superiore a 3.534

Per definire come agire e come accodarsi ai prossimi movimenti, non ci resta che attendere il setup che scadrà domani e la tendenza che detteranno le chiusure di contrattazione giornaliere.

Si procederà per step.