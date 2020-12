Siamo giunti in un’ importante area di prezzo tempo e i mercati azionari ora devono mostrare forza per evitare che il ribasso continui. Il ritracciamento degli ultimi giorni non ha ancora definitivamente archiviato il rally rialzista ma sta creando le condizioni per farlo. Ora andremo a definire la solita mappa dei prezzi per capire quali sono i livelli da riconquistare al rialzo e “non perdere” al ribasso.

Alla chiusura di contrattazione dell’ 11 dicembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.138

Eurostoxx Future

3.492

Ftse Mib Future

21.760

S&P 500

3.663,46

Cosa accadrà da ora in poi?

Il frattale previsionale proietta ribassi da metà novembre 2020 a febbraio 2021

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura dell’ 11 dicembre

In rosso la nostra previsione annuale su scala settimanale per il 2020.

Con ritardo rispetto alla previsione, i grafici hanno iniziato il ribasso che potrebbe durare fino al mese di febbraio? Settimana prossima avremo più chiare le possibili dinamiche e quindi potremo definire il quadro tecnico con più attendibilità.

I mercati azionari ora devono mostrare forza per evitare che il ribasso continui

Siamo giunti in un momento particolare e dai livelli attuali o si riparte subito al rialzo oppure si potrebbe scendere anche per qualche mese. Di seguito i livelli da monitorare per riportare subito i mercati al rialzo oppure per mantenerli al ribasso.

Dax Future

Probabile ripresa del rialzo con una chiusura giornaliera del 14 dicembre superiore a 13.312 Fino a quando non verrà superata area 13.457, questo indice azionario potrebbe muoversi con continui falsi segnali..

Eurostoxx Future

Probabile ripresa del rialzo con una chiusura giornaliera del 14 dicembre superiore a 3.524.

Ftse Mib Future

Probabile ripresa del rialzo con una chiusura giornaliera del 14 dicembre superiore a 21.900.

S&P 500

Probabile ripresa del rialzo con una chiusura giornaliera del 14 dicembre superiore a 3.666.

Entro martedì mattina, prime ore di contrattazione, il quadro tecnico dei mercati dovrebbe essere abbastanza chiaro e aver “svelato” le intenzioni almeno fino alla fine dell’anno/6 gennaio (data di importante setup). Finito il rialzo? La risposta entro pochi giorni.