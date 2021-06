I dati sull’occupazione pubblicati ieri a Wall Street non impensieriscono i mercati e lasciano intravedere quello che la FED continua ad affermare, ovvero che i picchi recenti dell’inflazione sono stati transitori. Al momento, quindi, la nostra view rimane invariata e confortati dalla tendenza dei grafici, continuiamo a ritenere che i mercati azionari non vedono ostacoli e il rialzo può continuare ancora per diverse settimane. C’è da rimarcare che alcuni indicatori rendono “auspicabile” un ritracciamento “per ricaricare le batterie” e far ripartire le quotazioni di medio periodo con più decisione. Al momento però, non si ravvisano gli elementi grafici che potrebbero far iniziare un movimento ribassista e fino a prova contraria, il rialzo dovrebbe continuare anche se ogni tanto intervallato da qualche salutare giorno di ritracciamento.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 4 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.695

Eurostoxx Future

4.094

Ftse Mib Future

25.615

S&P 500 Index

4.229,89

Fra alti e bassi fisiologici il rialzo quindi potrebbe continuare fino alla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 4 giugno.

Prossima data rilevante il 22 giugno. In questa potrebbe formarsi un minimo/massimo, assoluto/relativo.

La nostra previsione per la settimana del 7 giugno

Il minimo settimanale dovrebbe formarsi fra lunedì e martedì ed il massimo in quella di venerdì.

I mercati azionari non vedono ostacoli e il rialzo può continuare ancora per diverse settimane

Quali sono i livelli da monitorare che potrebbero far cambiare la tendenza in corso?

Dax Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 7 giugno inferiore a 15.407.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 7 giugno inferiore a 4.035.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 7 giugno inferiore a 25.180.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 7 giugno inferiore a 4.166.

Quale operatività di trading mantenere per lunedì?

Long in ottica intraday e mantenere i Long in ottica multidays. Come potrebbero muoversi i prezzi durante la contrattazione di lunedì? Attendiamo una giornata che dovrebbe “muoversi” in questo modo: minimo nei pressi dell’apertura e massimo nelle ultime due ore di contrattazione.

Come al solito si procederà per step.