Si continua con alti e bassi e tendenze in ordine sparso fra le piazze azionarie internazionali. L’evidenza è che fino ad ora i ritracciamenti e i supporti siano stati comprati.

Cosa attendere da ora in poi? Ci sono i presupposti per far partire una fase direzionale dopo questi ultimi due mesi circa di indecisione? I mercati azionari non hanno intenzioni di scendere ma ci sono i presupposti per salire nel breve termine?

La prossima settimana è decisiva perchè dal punto di vista grafico molti indicatori che si “sono messi” nella condizione di iniziare una fase direzionale ma ci sono anche alcuni elementi e calcoli di probabilità che vanno in tal senso. Il 14 ed il 16 settembre scadono due importanti setup di Proiezionidiborsa (il prossimo scadrà il 28 settembre) e da questi si dovrebbe uscire con direzionalità. In quale verso? Difficile dirlo a priori ma possiamo indicare e monitorare i livelli che ci aiuteranno ad accodarci sin da subito al movimento che dovrebbe partire a rialzo o al ribasso.

Procediamo per gradi

I mercati hanno chiuso la giornata di contrattazione dell’ 11 settembre come segue

Dax Future

13.214,5

Eurostoxx Future

3.321

Ftse Mib Future

19.823

S&P 500

3.340,97

Questi livelli a quale scenario di breve termine potrebbero portare?

La mappa previsionale del 2020 su scala settimanale

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 4 settembre

In rosso la nostra previsione annuale.

Negli annali storici il periodo settembre e ottobre ha visto sempre formarsi ribassi anche accentuati. Il frattale anche per quest’anno proietta da un paio di settimane una fase ribassista fino alla prima decade di ottobre. Sarà così?



I mercati azionari non hanno intenzioni di scendere ma ci sono i presupposti per salire nel breve termine?

Di seguito i livelli da monitorare per mantenere un affidabile polso della situazione e portare qualsiasi evento a proprio favore.

Dax Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 18 settembre superiore a 13.462. Rimbalzo in corso e nuovi ribassi solo con chiusura del 14 settembre inferiore a 12.872.

Eurostoxx Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 18 settembre superiore a 3.395. Nuovi rimbalzi solo con chiusura del 14 settembre superiore a 3.346.

Ftse Mib Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 18 settembre superiore a 19.995. Rimbalzo in corso e nuovi ribassi solo con chiusura del 14 settembre inferiore a 19.630.

S&P 500

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 18 settembre superiore a 3.426. Nuovi rimbalzi solo con chiusura del 14 settembre superiore a 3.369.

Il quadro è davvero frastagliato ma ribadiamo come scritto nei paragrafi precedenti che la probabilità è che entro il 16 settembre si parta in forte direzionalità.

Si procederà per step.