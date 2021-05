Giornata negativa quella di venerdì ma attenzione, i mercati azionari hanno sbandato ma non è ancora il momento di aprire posizioni durature al ribasso.

Quando un mercato sale o scende, per dire che in corso sia direzionalità, i prezzi devono portarsi oltre determinati livelli. Questo non è ancora accaduto negli ultimi giorni, e quindi si è ancora in una fase interlocutoria e di indecisione. Potrebbe accadere ancora di tutto e vedere i prezzi da lunedì prendere una direzione piuttosto che un’altra.

Alla chiusura di contrattazione del 30 aprile abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.131

Eurostoxx Future

3.929

Ftse Mib Future

23.875

S&P 500 Index

4.181,17.

La previsione del frattale annuale è ancora al ribasso per qualche settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 30 aprile

La prossima data rilevante scadrà il 19 maggio ma ancora è prematuro definire se si arriverà ad essa con un minimo/massimo assoluto/relativo.

I mercati azionari hanno sbandato ma non è ancora il momento di aprire posizioni durature al ribasso

Di seguito la mappa operativa, la tendenza in corso e i livelli di inversione da monitorare per la giornata di lunedì:

Dax Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 3 maggio superiore a 15.348.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 3 maggio superiore a 3.969.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 3 maggio superiore a 24.170.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione ribassista di breve con la chiusura giornaliera del 3 maggio inferiore a 4.174,85.

Quali sono i livelli che faranno partire direzionalità ribassista/rialzista?

Dax Future

Chiusura giornaliera inferiore/superiore a 15.089/15.348.

Eurostoxx Future

Chiusura giornaliera inferiore/superiore a 3.889/3.969.

Ftse Mib Future

Chiusura giornaliera inferiore/superiore a 23.695/24.170.

S&P 500 Index

Chiusura giornaliera inferiore/superiore a 4.138,18/4.198,10.

Quale operatività è consigliata?

La stessa degli ultimi giorni, ovvero continuare a mantenere posizioni long multidays su Wall Street e short sugli altri indici analizzati. In corso c’è una fase laterale e ancora potrebbe accadere di tutto e per questo motivo si consiglia di avere un approccio in ottica intraday.