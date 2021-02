Continui falsi segnali da inizio anno e come previsto negli ultimi giorni, la migliore strategia in ottica multidays (1/7 giorni) era quella di rimanere a bordo campo e questa si è rivelata corretta. Come comportarsi? I mercati azionari continuano a scendere ma ancora ci sono gli estremi per tornare subito al rialzo. Ora andremo a stilare la nostra solita mappa dei prezzi per mantenere il polso della situazione e definire la migliore operatività da poter mantenere in ottica di breve termine.

Partiamo dalle quotazioni attuali.

Alle ore 18:20 del 22 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Dax Future

13.810

Eurostoxx Future

3.672

Ftse Mib Future

22.865

S&P 500 Index

3.836.

La giornata, dopo un tentativo al rialzo con l’avvicinarsi dell’apertura di Wall Street ha visto le quotazioni cedere il passo e portarsi sui minimi. Il ribasso di queste ore è l’inizio di un sell off che potrebbe continuare fino al setup dell’ 8 marzo?

Il frattale annuale proietta rialzi ancora per diverse settimane e fra alti e bassi fino alla prima decade di agosto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 19 febbraio

Questo è il momento di aprire operazioni al ribasso?

I mercati azionari continuano a scendere ma ancora ci sono gli estremi per tornare subito al rialzo

Dax Future

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 24 febbraio superiore a 14.032.

Eurostoxx Future

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 24 febbraio superiore a 3.719.

Ftse Mib Future

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 24 febbraio superiore a 23.170.

S&P 500 Index

Tendenza laterale ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera del 24 febbraio superiore a 3.903.

Per il momento, il ribasso continua ma il movimento andrà analizzato di giorno in giorno in quanto ci sono ancora tutte le condizioni di vedere nuovi rialzi fin da subito. A questo punto solo la giornata di venerdì consacrerà definitivamente se è iniziato o meno una correzione oppure se il rialzo dopo questa pausa di lateralità ribassista, tornerà ad avere la meglio. Si consiglia di continuare al momento ad operare solo in ottica intraday in attesa di sviluppi.