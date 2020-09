I mercati azionari continuano a non decidere da diverse settimane. Cosa attendere per domani?

Continuiamo ad avere la stessa idea operativa. Infatti dopo l’ennesima giornata di contrattazione che sembra una fotocopia di quello che accade di giorno in giorno dal 27 luglio non possiamo che riaffermare che I mercati azionari continuano a non decidere da diverse settimane.

Le oscillazioni al rialzo e al ribasso continuano ad alternarsi con grande precisione e questo continua a fare rimanere gli addetti ai lavori e gli investitori nella più grande indecisione.

Ci sarà o meno un forte ribasso? Cosa accadrà domani che è fine mese? Quali saranno le prossime mosse dei mercati?

Non ci resta che continuare a monitorare la situazione di giorno in giorno senza assumere posizioni oltre la giornata di contrattazione. Il rischio sarebbe di trovarsi dalla parte sbagliata e andare incontro a gravi perdite.

Dopo il forte rialzo di ieri ed un nuovo massimo rispetto a ieri per molti indici azionari, come valutare il quadro tecnico?

I mercati come hanno chiuso la giornata di contrattazione?

Dax Future

12.797

Eurostoxx Future

3.203

Ftse Mib Future

19.024

S&P 500

3.335,47

Queste quotazioni a quale scenario porteranno per la giornata di domani e i giorni successivi?

Siamo ancora in un’area temporale dove potrebbe assistersi a ulteriori ribassi

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 25 settembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Fino ai primi 10 giorni di ottobre si potrebbero segnare ulteriori minimi di periodo.

Dax Future

Nuovi rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale del 2 ottobre superiore a 13.136,5. Rimbalzo in corso con nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 30 settembre inferiore a 12.716.

Eurostoxx Future

Nuovi rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale del 2 ottobre superiore a 3.174. Rimbalzo in corso con nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 30 settembre inferiore a 3.187.

Ftse Mib Future

Nuovi rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale del 2 ottobre superiore a 19.375. Rimbalzo in corso con nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 30 settembre inferiore a 18.925.

S&P 500

Nuovi rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale del 2 ottobre superiore a 3.323. Rimbalzo in corso con nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 30 settembre inferiore a 3.327,54.

Domani in chiusura di contrattazione tireremo le fila per capire come muoverci nei prossimi giorni. Mantenere al momento solo posizioni intraday perchè il quadro non è ancora definito ed è indeciso e quindi pericoloso.