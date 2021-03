I mercati azionari continuano a mantenere tendenza ribassista. I livelli da monitorare per il trading

Siamo in un punto decisivo e lunedì 8 marzo scadrà il primo setup annuale come da nostri calcoli di probabilità. Intorno questi punti temporali, con probabilità delll’80% si formano minimi/massimi assoluti/relativi. Per questo motivo, da settimana prossima attendiamo l’inizio di una fase direzionale. per il momento, i mercati azionari continuano a mantenere tendenza ribassista e nei prossimi paragrafi andremo a indicare i livelli da monitorare per il trading.

Alla chiusura di contrattazione del 5 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.043

Eurostoxx Future

3.711

Ftse Mib Future

23.245

S&P 500 Index

3.839.

Si continua a notare la forza relativa della Borsa Italiana ma come spiegato nelle scorse settimane questa potrebbe essere “una costante” per i prossimi mesi se non anni.

Il frattale annuale proietta ancra rialzi per qualche settimana

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 5 marzo



Quali sono gli scenari che si stanno per profilare sui mercati? Probabilmente, ce lo auguriamo, il setup della prossima settimana dovrebbe portare chiarezza e direzionalità.

I mercati azionari continuano a mantenere tendenza ribassista

Ecco i livelli da monitorare nei prossimi giorni:

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’8 marzo superiore a 14.065. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 14.195.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’8 marzo superiore a 3.713. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 3.740.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Nuovi ribassi solo con la chiusura giornaliera dell’8 marzo inferiore a 22.860.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’8 marzo superiore a 3.852. Inversione rialzista duratura solo con una chiusura della settimana del 12 marzo superiore a 3.915.

Quale strategia di trading per lunedì?

Short multidays su Dax, Eurostoxx, ed S&P 500. Long sul Ftse Mib Future.

Come al solito si procederà per step.