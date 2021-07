Nel report odierno tratteremo due dei principali indici a stelle e strisce: il Dow Jones e il Nasdaq Composite. In brevissimo lo stato di salute di questi due indici si può riassumere come segue: i mercati azionari a Wall Street sono sempre impostati a rialzo ma restano da superare ostacoli molto importanti. In particolare, come andiamo scrivendo ormai da molte settimane (clicca qui per leggere), la situazione sul Dow Jones è molto complicata. Da inizio aprile, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 33.600 – 34.860. Sebbene lo Swing Indicator abbia dato una lunga serie di segnali rialzisti le quotazioni non riescono a decollare lasciando sempre in bilico il futuro dell’indice. Solo una chiusura settimanale esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni. Continuare, quindi, a monitorare con attenzione i livelli indicati.

Sul Nasdaq Composite la tendenza in corso è molto più definita al rialzo, ma anche in questo caso le quotazioni si stanno avvicinando all’importantissima resistenza individuata dal I obiettivo di prezzo in area 15.130. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 18.060 e a seguire di area 20.970. In caso contrario le quotazioni potrebbero ritornare in area 14.000.

Da notare che per entrambi gli indici la settimana si è chiusa con un segnale di acquisto da parte dello Swing Indicator.

I mercati azionari a Wall Street sono sempre impostati a rialzo ma restano da superare ostacoli molto importanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Analisi del time frame settimanale sul Dow Jones

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 34.786,36 in rialzo dello 0,44% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo del 1,02%.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Analisi del time frame settimanale sul Nasdaq Composite

Il Nasdaq Composite (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 2 luglio a quota 14.727,63 in rialzo dello 1,15% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo del 1,94%.