La settimana appena conclusasi ha visto concretizzarsi una prova di forza spaventosa dei mercati azionari americani.

Dopo una prima seduta della settimana, infatti, in cui le quotazioni hanno perso poco più del 2%, le restanti quattro giornate hanno visto un rialzo di oltre il 4% che ha portato il Dow Jones a chiudere sopra l’importantissima resistenza in area 34.860.

Possiamo, quindi, dire che i mercati azionari a Wall Street sono pronti per l’allungo finale che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Che i mercati azionari siano pronti per continuare al rialzo è supportato da quanto scrivevamo settimana scorsa (La probabilità che sui mercati azionari di Wall Street si assista a un ritracciamento aumenta sempre più). In quello’occasione si evidenziava il fatto che era ormai dal mese di maggio che le quotazioni de Dow Jones non riuscivano a superare il forte ostacolo in area 34.860. Data questa difficoltà, quindi, era abbastanza naturale attendersi una discesa dei corsi azionari.

La storia, però, è andata diversamente. Tanto che l’indice azionario è andato a segnare nuovi massimi storici. Inoltre ha segnato la chiusura settimanale più altra di sempre.

Adesso quali possono essere gli sviluppi futuri sul Dow Jones? Quali sono i livelli da monitorare con particolare attenzione?

I mercati azionari a Wall Street sono pronti per l’allungo finale: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 23 luglio a quota 35.061,55 in rialzo dello 0,68% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo dello 1,08%.

Time frame settimanale

Con la rottura della fortissima resistenza in area 34.860 (II obiettivo di prezzo) si sono aperte le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 37.040 dove dovremmo assistere a delle prese di beneficio.

Questo scenario verrebbe meno nel caso di una nuova chiusura settimanale inferiore a 34.860.

Time frame mensile

Per il lungo periodo l’impostazione è saldamente rialzista. Monitorare solo il supporto in area 33.950 in chiusura mensile.