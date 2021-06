Settimana scorsa (Tanto tuonò che piovve, i mercati azionari a Wall Street potrebbero andare incontro a un brusco ritracciamento) avevamo messo in guardia dagli indizi ribassisti evidenziando la discrasia tra i diversi indici azionari. Mai raccomandazione fu più opportuna. Infatti, i mercati azionari a Wall Street hanno reagito con forza alle pressioni dei ribassisti ma il ribasso non è ancora escluso.

Come si vede dal grafico settimanale, infatti, la barra rialzista è stata perfettamente simmetrica rispetto a quella ribassista. Se da un lato, poi, è stato immediatamente recuperato il livello in area 33.650 in chiusura di settimana, dall’altro le quotazioni non sono state in grado di rompere al rialzo la forte resistenza in area 34.860. Ricordiamo, ma è chiaramente visibile dal grafico, che questo livello in passato ha sempre fermato l’ascesa delle quotazioni.

Per la prossima settimana, quindi, sarà decisivo quanto accadrà in prossimità di area 34.860.

Visto che la chiusura mensile si avvicina ricordiamo che il livello da monitorare su questo time frame passa per area 33.950. Una chiusura mensile inferiore a questo livello aprirebbe le porte a una discesa fino in area 23.650.

I mercati azionari a Wall Street hanno reagito con forza alle pressioni dei ribassisti ma il ribasso non è ancora escluso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) ha chiuso la seduta del 25 giugno a quota 34.433,84 in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo del 3,44%.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile