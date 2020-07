Come vedremo nelle prossime sezioni, i mercati americani sono impostati al rialzo: quali livelli potrebbero cambiare le carte in tavola?

La situazione sanitaria negli Stati Uniti sembra essere sfuggita di mano con il numero di positivi che continua ad aumentare. Fino ad ora, però, l’impatto del Covid-19 sembra essere stato quasi del tutto assorbito. Basti pensare che alla chiusura del 10 luglio il Dow Jones (clicca qui per le quotazioni) è sotto solo del 10% rispetto alla chiusura del 21 febbraio.

Tutti, quindi, procede come da frattale previsionale.

I mercati americani sono impostati al rialzo: quali livelli potrebbero cambiare le carte in tavola?

Il Dow Jones ha chiuso la seduta del 10 luglio a quota 26075,3 in rialzo dell’1,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e durante la settimana appena conclusa ha mostrato la sua forza con le quotazioni che hanno cercato di rompere al ribasso il supporto in area 25.638, ma senza successo. Addirittura la chiusura del 10 luglio è stata superiore all’ultimo ostacolo che si frapponeva al raggiungimento del I° obiettivo di prezzo in area 26750. A seguire gli obiettivi rialzisti si trovano in area 28.515 (II° obiettivo di prezzo) e in area 30.276 (III° obiettivo di prezzo).

Una chiusura giornaliera inferiore a 25.638 farebbe accantonare lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

La chiusura settimanale del 10 luglio è stata molto interessante. Le quotazioni del Dow Jones, infatti, hanno rotto al rialzo la fortissima resistenza in area 26.045. Si sono, quindi, creati i presupposti per il raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 33.920. La massima estensione del rialzo si trova in area 41.800.

Una nuova chiusura settimanale inferiore a 26.045, invece, farebbe scattare una nuova proiezione ribassista.

Time frame mensile

Sul time frame mensile la situazione non è ancora chiarissima. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono ancora sotto il decisivo livello in area 26.110. Qualora il mese di luglio dovesse chiudere sotto questo livello aumenterebbero le probabilità di un ritracciamento. Notare anche che una chiusura mensile inferiore a 23.235 potrebbe far accelerare le quotazioni del Dow Jones verso area 16.220.

Approfondimento sul mercato italiano

