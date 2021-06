Le piantine di fragole sono esplose nel loro più rigoglioso splendore. Ora i meno inclini all’orto si stanno chiedendo se i lunghissimi getti delle fragole sono da conservare oppure da eliminare. Infatti, chi ha piantato le fragole nel proprio orticello sta notando dei lunghissimi filamenti tra i 20 e 50 centimetri aggrovigliati alla pianta. Questi getti prendono il nome di stoloni e sono un segno di riconoscimento delle fragole. Infatti questi getti hanno una funzione particolare: garantiscono la nascita di piante figlie nel terreno.

Come si generano nuove piante di fragole

Le piante di fragole si moltiplicano sfruttando pienamente gli stoloni. Infatti come è percepibile ad occhio nudo i lunghissimi getti si allungano il più lontano possibile dalla pianta madre toccando il terreno. Ebbene, proprio il contatto con il suolo permette la moltiplicazione della pianta. Di fatto crescono le radici e spunta una nuova pianta che poi cresce da sola senza dipendere dalla madre. Quest’ultima durante la crescita degli stoloni subisce un vero stress tanto è vero che la forza nelle produzioni successive può essere a rischio.

L’importanza dello stolone

Il distacco tra la pianta madre e quella figlia avviene nel momento in cui lo stolone si secca. Di conseguenza quando non c’è più interesse a far moltiplicare la pianta madre, gli stoloni devono essere tagliati alla base. Invece per fare esattamente l’opposto, bisogna conservare alcuni stoloni per ricavare un numero di piantine necessarie in futuro.

La vita di una fragolaia

Solitamente una fragolaia produce per 5 anni e successivamente deve essere rinnovata. In questa circostanza non conviene prendere gli stoloni della fragolaia ormai sulla via della morte perché porterebbero infezioni virali. Onde evitare questo rischio, meglio acquistare piantine nuove provenienti da vivai.

I meno inclini all’orto si stanno chiedendo se i lunghissimi getti delle fragole sono da conservare oppure da eliminare

Alla luce di quanto abbiamo scritto, ora anche le persone meno esperte nella coltivazione delle fragole nell’orto sanno come comportarsi con i getti.