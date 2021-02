Nonostante la zucca sia l’ortaggio autunnale per eccellenza, non significa che non possiamo utilizzarla ancora per i nostri piatti. Si tratta di un cibo ricco di vitamine, calcio e ferro, ottimo per la nostra salute. Per questo, ogni tanto, mangiarlo non può che farci bene! E se lo si cucina con delle ricette particolari, poi, il gusto sarà ancora migliore! Perciò vediamo come preparare i medaglioni di zucca al forno, un incredibile piatto assolutamente da provare!

Vediamo gli ingredienti che ci servono per i medaglioni

Per preparare questi medaglioni di zucca, avremo bisogno di:

400 gr di zucca già pulita

Noce moscata grattugiata

200 gr di ricotta

Olio extravergine di oliva

Pangrattato

2 foglie di salvia fresca

Sale

Il procedimento da seguire per realizzare questa ricetta

Il primo passaggio consiste nel prendere i pezzi di zucca che avremo già pulito con attenzione. Dovranno essere quindi privi di buccia. Poggiamoli ora su una teglia coperta da carta da forno. Dopo averli disposti in modo ordinato, inforniamo il tutto per circa 15 minuti a 180°C. Quando la zucca sarà cotta lasciamola raffreddare per qualche minuto. Poi mettiamoli in una terrina e schiacciamola con accuratezza e delicatamente con una forchetta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Adesso prendiamo le foglie di salvia e tritiamole finemente. Mettiamole poi in una ciotola con la noce moscata e un po’ di sale e infine aggiungiamo la ricotta. Mescoliamo tutti gli ingredienti affinché diventino un composto omogeneo e poi versiamo anche il pangrattato, continuando a mischiare il tutto. Adesso, aiutandoci con una coppa pasta, creiamo i nostri medaglioni con la base di zucca, spargendo sopra la crema appena creata. Mettiamoli infine su un’altra teglia coperta da carta forno e inforniamo a 180°C per 15/20 minuti, girandoli con una spatola.

Ed ecco quindi come preparare con facilità i medaglioni di zucca al forno, un incredibile piatto assolutamente da provare!