I massimi storici vanificano gli sforzi dei tori e il titolo Gefran vira al ribasso. Gli obiettivi di medio termine

Nell’ultimo anno le azioni Gefran hanno corso tantissimo. Con una performance di circa il 50% hanno surclassato la media del settore di riferimento che ha guadagnato solo il 10%. Questa corsa ha portato il titolo su livelli che non vedeva dal 2017. Tuttavia questo traguardo non ha portato bene a Gefran e la fase laterale di cui parlavamo nel precedente report è finita nel peggiore dei modi. Infatti, i massimi storici vanificano gli sforzi dei tori e il titolo Gefran vira al ribasso. In particolare, la settimana in corso potrebbe dare il colpo di grazia alle speranze dei rialzisti.

Come si vede dal grafico, infatti, la settimana in corso potrebbe portare alla rottura dell’importantissimo supporto in area 9,91 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare verso gli obiettivi successivi localizzati in area 8,42 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 6,93 euro (III obiettivo di prezzo).

Solo un rapido recupero prima della chiusura settimanale potrebbe dare nuova forza ai rialzisti. In questo caso, infatti, il titolo potrebbe ripartire al rialzo dirigendosi verso nuovi massimi storici oltre area 13 euro. Una chiara conferma di questo scenario rialzista si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 10,28 euro.

La valutazione di Gefran

Dal punto di vista dei multipli di mercato solo il PE esprime una forte sottovalutazione, parliamo di circa il 30%, ma in generale il titolo risulta essere sopravvalutato. Tuttavia, l’incremento delle revisioni dell’utile per azione appare molto positivo negli ultimi mesi. Gli analisti prevedono ora una maggiore redditività rispetto al passato.

Per gli analisti che coprono il titolo la raccomandazioni è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di circa il 40%.

Nella valutazione del titolo un altro aspetto che va considerato è il rendimento del suo dividendo. Allo stato attuale si aggira intorno al 2,8%. Per i prossimi anni, invece, il rendimento è visto in crescita e su livelli superiori al 5%.

Il titolo Gefran (MIL:GE) ha chiuso la seduta del 2 marzo a quota 9,36 euro in rialzo del 2,18% rispetto alla seduta precedente.

