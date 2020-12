Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I malloreddus sono degli gnocchetti sardi tipici della regione. Sono una pasta di acqua e farina molto semplice e si prestano per la preparazione di primi. La ricetta della pianura del Campidano prevede l’uso di salsiccia e pomodoro per condirli. I malloreddus alla campidanese sono l’ideale per mangiare un primo molto gustoso e non troppo elaborato.

I malloreddus si trovano in qualunque supermercato ben fornito o in negozi di enogastronomia ad hoc.

Vediamo come preparare i nostri malloreddus alla campidanese.

Ingredienti

400 gr di gnocchetti sardi;

300 gr di salsiccia;

200 gr di pecorino sardo;

50 gr di cipolla;

30 gr di olio extravergine d’oliva;

300 gr di passata di pomodoro;

1 pizzico di sale.

I malloreddus alla campidanese

Per prima cosa bisognerà preparare il soffritto per il sugo. Pulire bene la cipolla e tagliarla a cubetti piccini.

In un tegame, aggiungere l’olio e la cipolla e far appassire il tutto. A parte, spellare bene la salsiccia dal suo rivestimento.

Sbriciolare la salsiccia con le mani e metterla nella padella col soffritto ottenuto.

Far cuocere la salsiccia per circa 15 minuti a fiamma vivace, dovrà tirare fuori tutti i succhi contenuti nella carne.

Quando la carne sarà ben rosolata e quasi cotta, aggiungere la passata di pomodoro e far andare avanti il sugo. Coprire il sugo ottenuto con un coperchio e farlo cuocere per circa un’oretta.

Una volta che il sugo sarà pronto, preparare gli gnocchetti sardi.

Portare a bollore una pentola piena d’acqua salata e versarvi dentro gli gnocchetti.

Grattugiare il pecorino in una ciotola e aggiungervi un mestolo di acqua di cottura per fare una bella cremina.

Frullare la cremina con un frullatore a immersione. La crema dovrà essere liscia e non pastosa.

Scolare gli gnocchi e unirli al sugo di salsiccia. Per ultimo, aggiungere la crema di pecorino.

Mantecare il tutto in padella e servire caldo.

I nostri malloreddus sono dunque pronti.