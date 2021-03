Fra le tantissime razze di cani alcune non amano troppo mordere e potrebbero andar bene per chi ama un cane da famiglia. Ecco allora tanti esempi di magnifici cani la cui storia ha regalato loro una bassa propensione a mordere e ad abbaiare.

Tante razze tante attitudini

Il cane non è cresciuto come animale di compagnia dell’uomo, ma soprattutto affinché fosse utile in qualche compito particolare.

Nascono così i cani pastori, una delle razze più antiche che esista, perché legato al lavoro della pastorizia. Poi l’uomo ha selezionato alcuni cani più predisposti a fare la guardia e a proteggere il territorio. Altri ancora per essere di aiuto nella caccia.

I cani con attitudine a mordere

Ogni cane se ben educato e allevato non ha necessità di mordere salvo in quei casi in cui viene addestrato a farlo. Tuttavia fra le varie razze alcune sono cresciute con una bassa tendenza a usare i denti, fra questi spiccano alcuni cani da caccia.

I magnifici cani la cui storia ha regalato loro una bassa propensione a mordere e ad abbaiare

L’uomo ha selezionato alcune razze per i diversi tipi di caccia e per i diversi momenti della caccia. Ci sono quelli che devono inseguire e catturare la preda, e ci sono quelli che devono solo riportarla. Fra questi cani riportatori (retriever) spiccano il golden retriever e il labrador. I retriever sono stati addestrati per prendere la preda senza azzannarla e riportarla al cacciatore.

I cani da caccia hanno in genere tutti questa tendenza a usare poco la bocca, se escludiamo in effetti quelli addestrati per stanare e azzannare la preda che si nasconde nelle tane. Così le volpi e le talpe trovano il loro nemico proprio nei terrier.

Cani silenziosi e no

Ci sono poi quelli abituati a non abbaiare per non spaventare la selvaggina. Il pointer e il cocker spaniel ancora oggi sono abbastanza silenziosi, buoni per non disturbare il vicinato. Al contrario del bracchetto italiano o beagle che attraverso la sua potente voce, doveva far uscire allo scoperto la preda e poi inseguita dai segugi.

Possiamo ben scegliere un cane fra questi, sapendo che il cane da caccia però non è nato per scaldare il sofà . Ecco un cane italiano unico al mondo.