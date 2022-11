I magnifici 7 cibi che farebbero dimagrire prima e velocemente donando sazietà

Esistono alimenti che farebbero dimagrire più degli altri? Affidiamoci alla scienza della nutrizione per una risposta esaustiva, che va oltre le promesse di alcuni siti. Potremmo effettivamente dimagrire con una dieta mirata, basata sulle nostre caratteristiche fisiche e legata comunque all’attività sportiva. Potremmo intraprendere un percorso di dimagrimento in autonomia, ma la scelta migliore sarebbe sempre quella di affidarsi a uno specialista. Almeno per la prima parte della nostra dieta, quello che prevede esami e check-up specifici, per determinare quali siano esattamente gli alimenti che potrebbero fare al caso nostro. Considerando pure il peso delle allergie e delle intolleranze che potremmo avere senza accorgercene. Detto questo, esisterebbero comunque degli alimenti, che grazie ai propri nutrienti e alle proprie virtù, promuoverebbero il metabolismo più velocemente. Quindi aiuterebbero a perdere qualche chilo più velocemente. Stando anche attenti a quelli che potrebbero aiutare la salute della tiroide.

La magnifica accoppiata sedano e cetriolo

Ecco 2 alimenti che fanno parte della dieta di chi cerca insistentemente di perdere peso. Il sedano, che contiene 14 calorie per 100 g di prodotto, potrebbe essere considerato l’alimento pubblicitario per eccellenza per perdere peso. Ricchissimo di acqua, fibre e vitamine, assunto soprattutto crudo, sarebbe un vero e proprio alleato della nostra dieta. Un paio di calorie in più per il cetriolo, che contiene soprattutto nella buccia quelle fibre fondamentali per avviare velocemente metabolismo e digestione. Altro jolly vincente di questo alimento, la sua capacità di donare senso di sazietà.

I magnifici 7 cibi che farebbero dimagrire prima e con poco sforzo

Facciamo un salto nel cesto della frutta per vedere le caratteristiche di due elementi stagionalmente opposti ma comunque importanti. Adesso sarebbe il momento di portare a tavola le pere, che con le loro fibre, donerebbero un importante senso di sazietà, rivelandosi uno spuntino ideale. Senza considerare l’importante bagaglio di vitamine e minerali. Un recentissimo studio dell’Università americana di Harvard avrebbe indicato le fragole come un altro frutto che sarebbe in grado di prevenire l’aumento di peso. Le troviamo comunque al supermercato ormai per buona parte dell’anno, ma potremmo approfittare di quelle nostrane per congelarle e mangiarle alla bisogna.

Fiocchi d’avena con avocado e cereali integrali

Una delle colazioni preferite dalle star del cinema e dello spettacolo americane è quella con fiocchi d’avena, avocado e cereali integrali. Un’esplosione salutare di fibre, vitamine, minerali e antiossidanti che farebbero partire il metabolismo come una macchina di Formula 1. Non dimentichiamo neppure che questi 3 alimenti, assunti a colazione, donerebbero senso di sazietà, ma anche parecchia energia. Attenzione però a non confondere i fiocchi d’avena naturali, con quelli aromatizzati e pieni di aggiunte che potremmo trovare sugli scaffali dei supermercati. I magnifici 7 cibi che farebbero dimagrire prima e velocemente donando sazietà, ma senza assumere gusti che potrebbero farci perdere la voglia di mettersi a dieta immediatamente.