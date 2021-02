Sembra impossibile, ma al mondo esistono ancora dei piccoli paradisi in cui il Covid 19 non è mai arrivato e alcuni in cui sembra passato. Parliamo di posti più o meno isolati in cui la vita è continuata come sempre mentre nel resto del mondo tutto si fermava. Infatti, i luoghi senza Covid esistono ancora, ecco dove si trovano.

Chi ha sconfitto il Covid 19

Chi non sogna da un anno a questa parte di poter lasciare tutto e partire verso una meta più serena e senza preoccupazioni? Magari un luogo tropicale in cui potersi rilassare senza dover portare sempre la mascherina addosso?

A quanto pare esistono dei posti in cui il virus è stato sconfitto, e altri in cui non è mai arrivato. Nella prima categoria sembrano ricadere Paesi come la Corea del Sud. Ma non solo.

Infatti, anche il Turkmenistan, Paese asiatico vicino della Russia, sembra aver battuto il rischio. Gli esperti però dubitano che questo sia vero, in quanto pensano che i dati prodotti possano essere, nel migliore dei casi, incompleti. Ma non è il caso di disperare, perché secondo studi condotti dall’OMS i luoghi in cui il coronavirus non è mai arrivato esistono davvero.

Chi non lo ha mai passato

Non solo questi luoghi sono Covid free ma si trovano anche in posti decisamente da sogno. Sono rimasti immuni dal virus infatti alcune isole in Oceania e nell’Oceano Pacifico, luoghi conosciuti come mete turistiche. Parliamo precisamente della Micronesia, dell’isola di Palau e di destinazioni similari. E non solo.

Nell’elenco risulta anche un’isola profondamente legata alla storia occidentale, quella di Sant’Elena. In questo luogo al largo dell’Africa venne infatti esiliato Napoleone Bonaparte, generale massimo e titano della storia europea e mondiale.

Ma è possibile visitare questi posti? Purtroppo al momento no. Queste destinazioni sono riuscite a mantenersi “sane” attraverso forti limitazioni ai movimenti delle persone. Però vale la pena dare sempre un’occhiata per notare se queste limitazioni non vengano prima o poi ridotte.

Detto questo si può affermare, allora, che i luoghi senza Covid esistono ancora: ecco dove si possono trovare.